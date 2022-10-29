「說到也要做到」　美學者：北京無統台作為將失公信力

中共二十大政治報告明示「祖國完全統一一定要實現」，加劇台灣各界當如何因應的思考。美台學者紛紛對於台海安全發出警告，指2027年中共建軍百年事件將對台灣帶來巨大挑戰，並認為習近平既有強烈意志解決台灣問題，若一直說卻不作為，北京會因此失去公信力，由此推估兩岸情勢已進入危險時刻。



台灣「中華民國高等政策研究協會」10月28日於台北舉辦「中共權力變遷與治理趨勢國際研討會」，末場圓桌論壇邀集美國維吉尼亞大學教授何漢理（Harry Harding）、加州大學柏克萊分校教授羅德明（Lowell Dittmer）、日本早稻田大學研究員加藤洋一、台灣中央研究院歐美所研究員林正義等4人與談。

針對各界紛紜中共二十大，羅德明歸結不出兩大主題：首先是中國會往哪去、習近平第3任期治下的中國將呈現何等面貌；其次是所有安排對台灣有甚麼意義。

國桌論壇邀集美日台籍學者共同討論中美台關係情勢。左起：加藤洋一、羅德明、何漢理、林正義。（陳鄭為攝）

無統一台灣作為 北京將失公信力

對於台灣輿論普遍就中共二十大政治報告與人事安排悲觀以對，認定新一屆中共最高領導層盡是「習家班」，決策缺乏制衡意見，預言中國政治與經濟未來將會被習近平重新思想化的說法，羅德明認為「這類黑暗的解讀太過」。

羅德明首先認為，當前中國出現的很多問題，並非是在習近平任內釀就，而是繼承前任遺留，例如北京必要控制債務問題，這不能全然要習近平負責。其次，習近平從未支持文化大革命，並非文革擁護者，習近平主要專注控制與維穩，因為唯有維穩才能控制未來、延續制度。

羅德明向悲觀者提醒，中國經濟依舊有機會維持成長力道，中國各方面的創新能量也不該被低估，輔以外界預期候任中國國務院總理李強很有治理能力，儘管最高領導層被視為清一色習近平人馬，但這也表示習近平對李強的信任感更高，或勝於過往對李克強的信任，這都是悲觀論者所忽略的。

圖為2022年9月16日，烏茲別克總統新聞處發布照片，顯示俄羅斯總統普京（又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）與中國國家主席習近平在烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）舉行的上合峰會參加會議並交談。（AP）

至於中共二十大對台灣的意義，羅德明舉俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早於2021年8月撰文，稱烏克蘭非可以談判主權的國家，俄羅斯對於烏克蘭有意加入歐盟之舉不可能視而不見，以致許多人將習近平統一台灣心意類比普京。

羅德明認為習近平當然存乎強烈意志解決台灣問題，配合中國內部日益高漲的國族主義，兩者相乘將使兩岸進入危險時刻，「如果一直說但不做，習近平會失去公信力」。

2027建軍百年成台海安全挑戰

另就中共二十大後的中美關係發展，林正義主張中美競爭全球領導力將成新常態，但兩強並非毫無合作空間，北京必須採取「選擇性合作」，才能吸引發展中國家投資；同時中國也會在個別領域議題突出領導地位，在美國之外形成新的聯盟。

台國安會前秘書長蘇起判斷，中國大陸會在2022年至2027年解決台灣問題，完成中國統一。（張鈞凱攝）

林正義認為，中美對於以國際法為基礎的國際基調尚留有共識，但北京期望的是聯合國體系下的秩序，而非由華府秩序所主導。林正義表示，習近平在二十大報告十分強調安全，並指安全是確保供應鏈完善的重點，且由於北京明確拒絕來自華府的制裁，相關發展將影響台灣半導體廠商向中國客戶提供商品，為台灣支柱產業帶來政治風險。

林正義細數習近平在二十大報告提及發展180次、高質量發展12次、安全80次、國家安全31次，並舉習近平早於2012年即設立國家安全委員會以捍衛國安，但目前相關制度建設未盡周詳，中共必要回應制度不周的風險，否則會影響其國防建設與軍力現代化。展望兩岸關係，林正義指中共早於2002年便曾提及拒絕外力干擾統一的問題，惟2027年將逢中共建軍百年，相信此時間點的迫近會對台灣帶來更大的挑戰。

日學者：台灣有事 日本不會派兵

加藤洋一則以日本角度分析台海情勢。加藤認為日本政府基於各種理由，無法接受台灣落入中國之手，例如第一島鏈將不復存在、美國在西太平洋的軍事運作勢必受到影響，又一旦台海「內海化」，自由航行將遭受破壞，以及半導體供應恐將崩潰等。

但對於「台灣有事，日本有事」口號下，一旦北京決議武力攻台，日本會否出兵援台？加藤消極表示，儘管台灣人對此存在期待，但現實的日本並不能派遣軍隊保台，台灣人需要有此認知，以提昇台灣各方面韌性為首要工作。