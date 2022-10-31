印度塌橋逾百死　兄妹歡樂遊河變陰陽永隔：我活下來，但她不見了

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）一條吊橋（suspension bridge）10月30日傍晚下午6時30分斷裂倒塌，出事時橋上有數百人，估計他們大多墮河。



名為Subhashbhai的目擊者對英國廣播公司（BBC）稱：「我和我的朋友下班後坐在橋附近，（聽到）斷橋巨響，我們趕到現場開始救人。」

他稱：「有些人在游泳，但有些人淹死了。」

Subhashbhai說：「我們先把小孩子拉出來，然後用管棒試圖營救成年人。

他說：「我們將八、九個人從水中拉出來，並找到了兩具屍體」。

另一名受訪年輕人在大橋倒塌時和他6歲的妹妹站在橋上，他說當時橋上有數百人

他稱與妹妹在用手機拍照之際，吊橋突然倒塌。

他傷心地說：「我和妹妹掉進水裏。我活了下來，但妹妹仍下落不明。」

他哭著補充說，他從周日晚上開始就一直在尋找她：「我去了政府醫院，到處找了找，可是我找不到妹妹。」

印度塌橋：2022年10月31日，在印度西部古吉拉特邦莫爾比鎮，一座橫跨默丘河的吊橋倒塌後，義工和醫療人員抬着一人離開現場。（AP）

出事吊橋資料

它位於莫比鎮（Morbi）默丘河（Macchu），長233米，闊1.25米。它經維修後在10月26日趁古吉拉特邦新年開放。

吊橋距離該邦首府甘地訥格爾（Gandhinagar）約300公里。

吊橋已是百多年前的建築，建於19世紀英國殖民印度時期，1879年2月20日落成，本來是連接達巴加德宮（Darbargadh Palace）以及名為Nazarbag的宮殿。

至1922年管治當地的撤克爵士（Sir Waghji Thakor）是決定興建此橋的人。吊橋在一個網站上被描述為19世紀初建築的「工程奇蹟」，反映「莫爾比統治者的進步和科學的特性」。

橋樑26日「開放」後，不少民眾及遊客走到橋上遊覽和玩樂。有印媒稱橋斷之時上方有多達600人。

印度塌橋：2022年10月31日在印度西部古吉拉特邦莫爾比鎮倒塌的一座吊橋旁，乘橡皮艇的救援人員在默丘河中搜尋。這座有百年歷史的懸索橋30晚上倒塌到河中，數百人墮河，官員說尚有很多人在水中。 （AP）

肇禍原因？

莫比鎮官員扎拉（Sandeepsinh Zala）說：「它在維修工程完成後向公眾開放。但當地市政部門尚未就此出具大橋狀況良好證明。」

暫時未知承辦商未獲批文，與吊橋忽然斷裂倒塌是否有關。有分析認為，出事原因可能是橋面負荷超出橋樑承載能力。

名為Oreva的公司被委託對吊橋進行維修，吊橋因此在3月起關閉。

此外印媒引述一段在案發後被上載到網上的影片，顯示很多人在橋上蹦跳和奔跑，吊橋因此晃動。有分析稱，慘劇起因可能是橋面負荷超標。

有網民上載相信是在現場拍得的片段，稱斷橋的原因是一群青年在吊橋上瘋狂的搖晃，甚至是狂踹吊纜。

有人在Twitter上上載影片，網民指稱，橋之所以會斷裂，是因有人在上面瘋狂搖晃吊橋。片中可見一群年青人在走過橋時，突然在途中停下來，開始大力搖晃吊橋，甚至還用腳猛踹鋼纜與吊橋的接合處。

雖然這群人行為過份，但附近的人也僅是遠離他們，沒出言制止。

新華社31日引述印度報業托拉斯援引當地官員的話報道，事故發生在當地時間傍晚6點半左右，有方面對落水者的搜救工作正在進行。據現場目擊者講述，事發時橋面突然從中間斷裂，許多人落入河中，其中包括不少婦女和兒童。

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▼現場影片顯示，塌下的吊橋扭曲成廢鐵一般：