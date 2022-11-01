印度塌橋｜增至最少141死　總理莫迪訪現場勘災

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）一條吊橋（suspension bridge）10月30日傍晚下午6時30分斷裂倒塌，最少141人死亡。總理莫迪（Narendra Modi）11月1日會到訪事發現場。



古吉拉特邦首席部長帕特爾（Bhupendra Patel）辦公室透過Twitter確認，莫迪11月1日會到訪事發的莫爾維鎮（Morbi）。

《今日印度》（India Today）11月1日稱，莫迪當地時間11月1日下午3時45分會到訪吊橋倒塌的事發現場，他下午4時會到訪傷者留醫的醫院。

古吉拉特邦是莫迪的家鄉。他說「因這場悲劇深感悲痛」，他的辦公室宣布對死者家屬提供賠償。

警方對塌橋事件展開調查，10月31日拘捕9人，包括負責營運吊橋的奧雷瓦集團（Oreva Group）的經理。古吉拉特邦政府已立案，指控奧雷瓦集團涉及涉嫌過失殺人、過失殺人未遂、以及其他違規行為。

古吉拉特邦宣布，11月2日是全州哀悼日，悼念塌橋事件的死者。

吊橋位於莫爾維鎮，它長233米，闊1.25米。它建於19世紀英國殖民印度時期，於1879年2月20日落成，本來是連接達巴加德宮（Darbargadh Palace）以及名為Nazarbag的宮殿。