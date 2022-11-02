英國政府擬定計劃　應對全國停電最多七天情況

歐洲踏入冬季，受到俄烏局勢影響，多國面對能源緊張煩惱，有英國傳媒披露，英國政府最近與地方部門測試計劃，以應對全國大停電最多七天的情況。



《衛報》及天空新聞（Sky News）11月1日報道，英國政府在2021年制定「Yallow計劃」（Programme Yarrow），提升規劃和韌力，以應對國家電網（National Grid）受到水浸、變電站遭雷擊、海底電纜被敵對國家攻擊而造成的主要技術故障。

該計劃列出的最壤的情況是交通、糧食、食水供應、通訊及能源部分全部中斷最多七天的狀況。計劃預測，所有沒安裝後備發電機的建築物可能在沒有警告的情況下停電；大約60%電力需求可在2至7天內恢復，但住宅和企業仍要斷斷續續面對電力配給。而在這個情況下，只有使用傳統模擬FM訊號的電台可以繼續運作。

報道提到，英國能源監管機構天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）與國家電網達成協議，指政府即使預計發生最壞情況，電力需求應在一週後回復至100%水平。

有消息人士透露，英國政府不希望該計劃吸引太多公眾目光，稱當局無意將它與烏克蘭局勢、能源供應及生活成本問題扯上關係。不過該名消息人士認為，大家有需要研究如何事先協助民眾，而且當局討論這個問題，即是反映他們確實憂慮最壞情況可能發生。

當局強調，作為一個負責任的政府，有必要計劃所有可能出現的情況，以及與業界準備和實踐堅定的應對措施。