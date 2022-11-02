澳洲悉尼動物園五隻獅子逃脫　遊客到洗手間避難

澳洲悉尼（Sydney）著名景點塔龍加動物園（Taronga Zoo）11月2日發生獅子逃脫事件，一隻成年獅子與四隻幼師走出圍欄，當局一度疏散園內人員到安全地方，並短時間內控制情況。



澳洲廣播公司（ABC）及德國之聲（Deutsche Welle）報道，事件發生於2日早上大約6時半，該批獅子被拍到走出第一個圍欄，與動物園其他範圍只有6呎高籬笆之隔。

動物園人員在10分鐘之內啟動一級警報，封閉整個園區，場內的工作人員及參加露營活動的遊客都疏散到安全地方。有遊客憶述，當時有職員衝到露營區，稱發出一級警報，要求他們留下隨身物品和離開帳篷。

該批為數大約30人的遊客在職員的帶領下，到洗手間的安全區暫避約90分鐘，初時他們還以為是驚喜活動，但聽到導遊與職員之間的通訊後，才恍然大悟。

園方表示，這批獅子在早上9時左右返回圍欄範圍內，其中一隻幼獅需要以麻醉劑協助。事件中沒有人或動物受傷，當局指現時未知這批獅子如何越過圍欄，強調牠們無法進入園區範圍，動物園亦有非常嚴格的守則應對事件，同時會就今次事件進行調查。

另外動物園會進一步審視獅子園區的安全，因此暫停對外開放。