加州5歲童被美洲獅襲擊　母親為救愛兒赤手空拳與獅子搏鬥

「衛報」報導，一頭野生美洲獅在南加州襲擊一名5歲男孩，其母親英勇地「擊退」美洲獅，隨後一名野生動物官員開槍將其打死。



根據報導，加州漁業和野生動物部門發言人福伊（Patrick Foy）表示，這名男孩26日在家附近玩耍時，一隻重達65磅（約30公斤）的美洲獅突然出現並襲擊了男孩，甚至一度將他拖行超過40公尺。

「衛報」報導，一頭野生美洲獅在南加州襲擊一名5歲男孩，其母親英勇地「擊退」美洲獅，隨後一名野生動物官員開槍將其打死。（資料圖片／美聯社）

福伊更透露，真正的英雄是該男孩的母親，當她聽到外面有騷動時，她跑出房子開始「赤手空拳打美洲獅，最終成功讓美洲獅鬆口」，隨後更趕緊開車把男孩送到醫院，在那裡執法部門接到這起襲擊事件，並派遣一名野生動物官員到現場。

福伊說，一到現場，警官就發現一隻美洲獅蹲在灌木叢中。野生動物部門在聲明中表示「由於牠的行為和襲擊的距離，牠很可能就是襲擊男孩獅子，同時為了保護公共安全，官員選擇將其射殺」。

福伊透露，該男孩的頭部和上身皆受到重傷，但目前在洛杉磯一家醫院內治療、情況穩定。

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