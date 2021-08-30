加州5歲童被美洲獅襲擊　母親為救愛兒赤手空拳與獅子搏鬥

「衛報」報導，一頭野生美洲獅在南加州襲擊一名5歲男孩，其母親英勇地「擊退」美洲獅，隨後一名野生動物官員開槍將其打死。
根據報導，加州漁業和野生動物部門發言人福伊（Patrick Foy）表示，這名男孩26日在家附近玩耍時，一隻重達65磅（約30公斤）的美洲獅突然出現並襲擊了男孩，甚至一度將他拖行超過40公尺。
福伊更透露，真正的英雄是該男孩的母親，當她聽到外面有騷動時，她跑出房子開始「赤手空拳打美洲獅，最終成功讓美洲獅鬆口」，隨後更趕緊開車把男孩送到醫院，在那裡執法部門接到這起襲擊事件，並派遣一名野生動物官員到現場。
福伊說，一到現場，警官就發現一隻美洲獅蹲在灌木叢中。野生動物部門在聲明中表示「由於牠的行為和襲擊的距離，牠很可能就是襲擊男孩獅子，同時為了保護公共安全，官員選擇將其射殺」。
福伊透露，該男孩的頭部和上身皆受到重傷，但目前在洛杉磯一家醫院內治療、情況穩定。
延伸閱讀：美國男子山中遇上美洲獅尾隨不捨 最終因一招成功脫險▼▼▼
+10
俄馬戲團馴獸師觀眾前遭發狂母獅噬咬 脫困後擬教訓牠致再被襲南非動物園主遭兩隻心愛白獅子攻擊咬死 妻子稱將野外放生不追究男童遭美洲獅狂噬 機智用樹枝反擊 父親及時拯救保命俄羅斯馬戲團黑熊失控片段曝光 突襲女馴獸師 咬爛黑裙企圖撲倒棕熊全家翻牆來襲 忠犬力抗不敵 美國少女勇猛衝前把熊推下圍牆
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】