台灣戰略地位提升　韓媒曝駐台代表或改由前參謀總長出任

韓國總統尹錫悅持續發布新人事，據韓媒報道，鑒於台灣在近期東亞安保態勢中戰略地位顯著提升，韓國政府正考慮派遣曾任參謀總長的預備役四星將領出任韓國駐台灣代表。若成事，這將是1992年台韓斷交以來，出任該位置的最高層級人士。



現任駐台代表鄭炳元是在去年底，即前總統文在寅任內時被派駐台，到任還不到一年。而自8月起，上任數月的尹錫悅政府陸續宣布新政府人事案。據《韓國日報》獨家報道，韓方正就內定曾任參謀總長的預備役四星將領為駐台北韓國代表部代表的人事案進行驗證程序，料該國外交部11月底前公布尹錫悅政府第二波駐外代表人事案。

報道指，台韓斷交前，駐台代表向來由曾任陸海空軍參謀總長的預備役將領出任，但斷交後，韓國原本的大使館被降為「駐台北韓國代表部」，駐台代表亦改由外交部室長級官員擔任。因此，該項人事案若確定，意味著新任駐台代表會是1992年台韓斷交以來，最高層級的人士，韓國對台的重視程度可謂重回斷交之前。

然而，該人事案面臨一大不確定因素，即北京當局可能反彈。先前，中國駐韓大使邢海明被問及台獨問題時，就曾強硬地反問「如果濟州島要獨立，韓國會承認嗎？」韓聯社則引述政府人士指出，該項人事案尚在討論中。