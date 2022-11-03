梨泰院人踩人｜萬聖節成韓娛圈禁忌「相關節目全被消失」韓網崩潰

【梨泰院人踩人／萬聖節】梨泰院人踩人事件造成156人身亡，當地適逢萬聖節才會聚集這麼多人，因此綜藝節目的萬聖節特輯、偶像主題影片和藝人萬聖節貼文都全數喊卡或下架，電視台相關人士透露不只今年，未來恐怕也不會再製作相關節目，令南韓網友抱持正反兩面意見掀論戰。



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綜合韓媒報導，在梨泰院事件發生後，各行各業都為了哀悼沒有進行萬聖節活動，像是綜藝節目《兩天一夜》第四季和《我的超人爸爸》，也將萬聖節相關部分剪輯後播出，不只如此，還有已經播出萬聖節特輯的節目在「線上重播」部分也關閉了，演唱會、簽名會和慶典，甚至偶像上傳萬聖節裝扮的相關貼文，或是萬聖節紀念影片也都因此喊卡。

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電視台相關人士透露，「不只今年，大韓民國電視界和表演界看起來都不會再製作跟萬聖節相關的活動了。」對此，部分南韓網友們感到相當傻眼，「聖誕節出事的話，以後也要沒有聖誕節嗎」、「不是啊，萬聖節沒有錯，錯的是政府對策吧」，不過也有人認為可以理解，「每到今年這時候一定都會想起這件事，誰還會想慶祝萬聖節」、「我覺得能理解，畢竟是大事件」。

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