加拿大以國安為由下令3間華企出售關鍵礦業資產　中國：無理打壓

加拿大政府11月2日以國家安全為由，下令3間中國企業出售它們在加拿大的關鍵礦業資產。中國外交部3日表示，中方敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加正常經營提供公平營商環境。



中礦資源旗下的中礦（香港）稀有金屬資源有限公司 （Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources），在事件中被下令出售其在加拿大礦業公司Power Metals Corp.的股份。Power Metals Corp.的總部在加拿大溫哥華，它在安大略省（Ontario）北部有鋰、銫、鉭等礦產資源的勘探項目。

另一公司盛澤鋰業國際有限公司 （Chengze Lithium International Ltd.）被下令出售其在礦業公司Lithium Chile Inc.的股權。Lithium Chile Inc.的總部在加拿大卡爾加里（Calgary），它在智利有鋰礦項目。

藏格礦業投資 （Zangge Mining Investment）則被下令出售其在加拿大收購和資源開發公司Ultra Lithium Inc.的股份。Ultra Lithium Inc.的總部在加拿大溫哥華，它在加拿大和阿根廷有鋰礦和金礦項目。

加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）發聲明指，加拿大歡迎外來投資，但「會在投資威脅到國家安全以及關鍵礦產供應鏈時，採取果斷行動」。

圖為2022年7月19日中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（中國外交部網站）

中國外交部發言人趙立堅11月3日稱，中方注意到有關的情況，全球礦產資源產業鏈、供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果，加方泛化國家安全概念，人為地對中加企業間正常的經貿投資合作設置障礙的做法，與其自身標榜的市場經濟原則和國際經貿規則背道而馳，不利於有關產業發展，有損全球產業鏈、供應鏈的穩定。

他表示，中方敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加正常經營提供公平、公正、非歧視的營商環境，中國政府將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。