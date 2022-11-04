巴基斯坦前總理遇刺中槍案1死7傷　疑民眾一舉動助伊姆蘭汗保命

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）11月3日參加遊行期間遇刺腿部中彈，當地警方稱，事件內共有1人死亡、7人受傷，並拘留一名疑兇。據外媒指，現場影片顯示當時有一名男子阻止疑兇繼續開槍，他事後獲讚是救了伊姆蘭汗的「英雄」。

疑兇則在一段影片內自揭犯案原因，他指責伊姆蘭汗「誤導民眾」。目前未知共有多少人涉案。



網絡流傳影片顯示，在遊行期間，當時有一群人站在車頂，汽車緩緩前進，但突然響起槍聲，眾人隨即彎起身、低頭躲避。

另有流傳影片顯示，疑兇當時舉起槍，另有一名男子英勇地試圖阻止及搶槍，現場一片混亂。

該名男子之後獲讚是英雄，伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）在Twitter發文指「今天的最大英雄！我們的英雄對付了正在開火的攻擊者，救了伊姆蘭汗一命！」

當地傳媒之後報道，這名男子叫Ibtesaam，是PTI黨的支持者。他稱自己當時看到疑兇開了一槍，於是跑過去，試圖把疑兇拉倒，阻止疑兇瞄準他的目標，最後變成向下射擊。

他稱與疑兇搶槍後，最後槍枝跌落地面，疑兇試圖逃跑，「我追着他，最後抓到他。」

70歲的伊姆蘭汗腿部中槍，幸沒生命危險，他在中槍後仍然向民眾揮手，之後才送醫。巴基斯坦新聞網站《國際新聞》（The News International）11月3日引述來自醫院的消息人士指，根據初步檢查結果，子彈穿過伊姆蘭汗的肉，沒傷及骨頭。

▼以下為伊姆蘭汗中彈後，向支持者揮手的影片：

事發後外媒傳出槍手身亡或有兩名攻擊者的消息，目前仍未能證實，據警方指，事件內有1人死亡、7人受傷，死者為Muazzam Nawaz，是伊姆蘭汗的支持者。警方證實拘捕了一名疑兇。

當地傳媒又報道，疑兇在一段供認罪行的影片中自揭犯案原因，他指伊姆蘭汗在誤導民眾。疑犯表示，自伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨從拉合爾（Lahore）出發、展開遊行開始，他就已計劃刺殺伊姆蘭汗，「我只是想殺伊姆蘭汗。」

他稱沒人在背後支持他，他只是單獨行動。但伊姆蘭汗陣營方面則認為事件不簡單。

伊姆蘭汗4月下台。巴基斯坦選舉委員會10月21日一致裁定，伊姆蘭汗涉及貪污行為，因此禁止他在5年內參選或參與公職，意味着他被取消擔任國會議員的資格。

伊姆蘭汗10月28日出發，由拉合爾（Lahore）遊行至伊斯蘭堡（Islamabad），以抗議政府的做法，以及推動國家提前舉行大選。他在旅途中出席集會，向支持者發表演說。