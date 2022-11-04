中德貿易｜首三季德國對華投資增長114.3%　江南水鄉小城見證合作

央視稱，最新數據顯示，今年前三季度德國對華實際投資同比增長114.3%，德國企業用實際行動對中國投下信任票。



數據顯示，汽車、電子零配件、化工、工業設備、製藥及生物技術是德企最愛。2021年，這些領域的投資，佔到了德國對中國直接投資的近70%。

供應鏈的本土化也是近年來德國企業在投資中更加看重的。

在山東青島，一家在中國深耕15年的德國企業，從最初只有一條生產線、一款產品、年產值1000萬元，發展到現在，產品已經擴展到40多個品類，年產值增長到了近30億元。15年裏，年複合增長率達到46.1%，這背後有着濃厚的中國印記。

如今，愈來愈多的德國企業佈局在中國的本土化發展。今年，德國巴斯夫集團投資廣東湛江化工項目一體化生產基地，默克科技公司在張家港投資建設先進半導體一體化生產基地，多個重大投資項目紛紛落地。

數據顯示，在所有歐盟國家中，德國是對中國直接投資最多的一個國家。僅2021年，德國對中國的直接投資額就達到16.8億美元，占歐盟對華投資額的三分之一。

江南小城見證兩國合作

德國是中國重要的貿易夥伴。一方面許多企業選擇來華投資建廠，另一方面一些地方也把對德合作作為產業發展方向。在蘇州太倉，從1993年第一家德企落戶截至今年9月，已經有453家德企匯集在這裏。讓這座長三角的縣級市成了遠近聞名的中德合作高地。

據太倉市招商部門統計，截至9月份，太倉全市今年新增德資項目40個，註冊外資總額超過3億美元，德企數量已經達到453家。

一方面不斷地有新項目落地，德企的數量持續增長。另一方面，今年許多既有的德資項目也紛紛增資擴產。

截至目前，90%以上的早期落戶德資企業都在太倉完成了增資擴產，總投資額超過60億美元。而隨着德國企業不斷融入當地，產業鏈也更完善。對於更專注於細分領域發展的德國企業來說，完善的產業鏈讓他們更踏實。

從1993年第一家德國企業落戶太倉，到現在，太倉的德國企業已經形成了高端裝備製造、汽車核心零部件生產等主導產業，聚集了50多家「隱形冠軍」企業，年工業產值突破600億元。