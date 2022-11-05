兩國因應長征火箭殘骸墜落　中國：已入大氣層　絕大部份器件燒毀

西班牙加泰羅尼亞地區民防總局11月4日通報稱「由於中國火箭不受控制進入大氣層」，一些自治區的機場停止運營。法國亦有類似情況。



中國載人航天微信公號4日稱，經監測分析，2022年11月4日下午6時8分左右，長征五號B遙四運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於西經101.9°，北緯9.9°周邊海域，絕大部份器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

美國太空司令部稱火箭已在香港時間4日下午6時1分再入大氣層，地點在太平洋中南部。

美國和歐洲當局有對火箭再入進行追蹤，並為此提供預測。

俄羅斯衛星通訊社11月4日引述西班牙的通報指出：「由於長征-5B火箭穿越西班牙空域，加泰羅尼亞地區和其他居民點9時38分至10時18分（香港時間時間下午2時38分至3時18分）全面限飛。」

據RTV新聞社報道，有停飛令的包括加泰羅尼亞地區、巴利阿里群島、阿拉貢和納瓦拉等地的機場，但當地大約10時30分許航空交通開始逐次恢復。

法國也宣布在法屬科西嘉島（Corsica）當地時間早上9時30分至10時30分關閉空域。

spacenews.com於11月4日稱，火箭殘骸再進入大氣層、地點在太平洋上空，這導致歐洲空中交通出現一些問題，部份原因是因為預測火箭殘骸再入的不確定性。

歐洲航空安全局（EASA）數據曾顯示，火箭準確飛行軌跡不明，可能墜入歐洲南部空域。

10月25日，夢天實驗艙與長征五號B遙四運載火箭組合體轉運至發射塔架。（新華社）

長征五號B遙四運載火箭搭載中國太空站夢天實驗艙10月31日發射升空，在11月1日凌晨4時27分，成功對接於天和核心艙前向端口。