普京：俄與烏納粹衝突不可避免　赫爾松居民應撤離

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月4日表示，俄羅斯與在烏克蘭出現的新納粹政權的衝突是不可避免。他同日還說，赫爾松（Kherson）地區的平民應撤出衝突地區。



根據俄羅斯衛星通訊社，普京4日稱，即使俄羅斯2月沒有採取相應行動，一切也都會一樣，而且情況會對俄方更糟。

普京說：「烏克蘭的所謂『朋友』把局勢帶入了這個階段，此時的它對俄羅斯經是極其有害，對於烏克蘭人民也具自殺性。」

普京：赫爾松居民應撤出衝突區

他4日對親俄社運人士稱：「現在，當然，應該把住在赫爾松的人從最危險行動區撤離，因為平民不應受苦。」英媒指，這是普京首次承認他聲稱吞併的地區局勢惡化。

普京：俄已動員31.8萬人

普京4日在米寧和波扎爾斯基紀念碑（Monument to Minin and Pozharsky）的獻花儀式上稱，由於志願者人數沒有減少，參加烏克蘭特別軍事行動的俄羅斯動員兵達31.8萬人，其中4.9萬正執行作戰任務，其餘人員在進行訓練。

俄媒：普京簽署法律允許動員徵召重罪者

俄新社11月4日稱，普京簽署法律允許動員徵召那些犯下嚴重罪行的人。

報道指，那些被判叛國、間諜或恐怖主義等罪的人被排除在外。