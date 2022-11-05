美國中期選舉｜兩黨聚焦就業數據　喬治亞州提前投票創紀錄

美國中期選舉進入最後階段，民主黨和共和黨都聚焦最新的就業資料，兩黨大腕齊出動展開競選活動，關鍵州選情備受關注。



《紐約時報》和路透社綜合報導，美國勞工部星期五（11月4日）公佈的資料顯示，今年10月美國失業率升至3.7%。

10月美國失業率環比上升0.2個百分點至3.7%，失業人數漲至610萬。當月，失業時間多於27周的長期失業人數環比微漲至120萬，占所有失業人數比例升至19.5%。勞動參與率則繼續下降0.1個百分點至62.2%，這表明勞動力市場供需關係進一步緊張。

圖為11月4日，美國喬治亞州投前投票最後一天，民眾在票站外排隊。（AP）

共和黨抓住失業率小幅上升之機抨擊執政黨的表現，稱通貨膨脹導致選民面對更高的食品和天然氣成本。共和黨全國委員會發表聲明說：「這是今年最糟糕的就業報告。」

民主黨人則強調總統拜登上任後每個月的就業機會都上升，經濟實力堅強，但他們同時也承認，通脹使許多選民面臨艱難的抉擇。

總統拜登（Joe Biden）11月4日走訪加利福尼亞州卡爾斯巴德的美國通信公司Viasat Inc，稱美國將增加半導體晶片產量和解決在他上任初期爆發的供應鏈問題。

拜登強調他推動的振興經濟政策，稱正計畫與石油公司進行會談。同日晚上，他到芝加哥出席民主黨競選集會，這表明即使在郊區，民主黨的選情也岌岌可危。

在密西根州競選連任的民主黨現任州長惠特默（Gretchen Whitmer）和副州長吉爾克裡斯特（Garlin Gilchrist）繼續乘巴士訪問選區；副總統賀錦麗（Kamala Harris）4日晚則以視訊方式與喬治亞民主黨人發表講話。

英國廣播公司（BBC）把焦點放在選情激烈的關鍵州，因為民主黨能否繼續控制國會將取決於這些關鍵州。

傳統為保守黨地盤的喬治亞州在上一回選舉中選出一名民主黨籍參議員。但在這回選舉，民主黨能不能繼續維持參議院多數可能看喬治亞州參議院席位花落誰家。

喬治亞州現任參議員沃諾克的共和黨挑戰者、前美國國家橄欖球聯盟球員沃克（Herschel Walker）來勢洶洶，兩人目前的支持率不分上下。

喬治亞州州長的選情也很激烈。現任州長為共和黨的坎普，他是鐵杆保守派，而挑戰他的民主黨候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）是一名維護投票權倡議者。

4日為喬治亞州提前投票的最後一天，截至當地時間4日早上（新加坡時間4日晚上），已有將近240萬選民提前投票，這比2018年創下的紀錄180萬選民提前投票高出許多。

美國中期選舉將在11月8日舉行。眾議院所有435個議席將全部改選，參議院100個議席將改選35席。除了喬治亞州，另外五個關鍵州為賓夕法尼亞州、內華達州、俄亥俄州、亞利桑那州和威斯康辛州也備受關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

