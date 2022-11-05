美國中期選舉｜美媒：趁國會未易主前　拜登圖推反壟斷立法

美國白宮計劃在中期選舉後推進陷入僵局的反壟斷立法，以制約科技巨頭公司的權勢，趕在國會控制權可能在2023年1月讓渡共和黨前作最後努力，爭取讓兩項法案在國會通過。



即睇：香港01美國中期選舉專頁

彭博社報道，兩部法案分別是《美國創新與選擇在線法案》和《開放應用市場法案》，旨在防止科技公司使用自己的平台打壓競爭對手，這將標誌着反壟斷法在一個多世紀以來的最大擴張。

考慮到民主黨可能在中期選舉中失去眾參兩院的控制權，導致民主黨籍總統拜登成為「跛腳鴨」，白宮因此計劃爭取讓這兩部法案在共和黨正式掌控國會前獲得通過。

白宮國家經濟委員會主任迪斯說：「我們將致力於推進兩項法案。」

兩項法案已在國會下屬委員會通過，就等參眾兩院表決。如果國會在年底前沒有動作，那可能得再等幾年才有可能通過立法來遏制科技巨頭的權勢。

共和黨此前已表明，一旦重掌國會任何一院的控制權，他們將不會支持這兩項法案。

支持法案者批評白宮沒有優先推進立法，而大型科技公司已花費超過1億美元（約7.8億港元）來遊說反對。Alphabet Inc旗下Google、亞馬遜、蘋果和Facebook母公司Meta Platforms Inc.都反對這兩項法案。

即睇：香港01美國中期選舉專頁

本文獲《聯合早報》授權轉載

