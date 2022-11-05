選擇脫鈎還是救經濟？　朔爾茨訪華目的｜外媒怎麼看

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日訪問中國，與中國家主席習近平和中國總理李克強會晤。他稱不會忽視有爭議的問題，希望與中國就所有領域問題開展交流。以下是來自4個不同國家的媒體，如何看待這次的訪華。



圖為11月4日，德國總理朔爾茨訪華，在北京大會堂與總理李克強會面。（AP）

《華爾街日報》：德國在地緣政治緊張時維持與華關係

中美因台灣問題陷入僵局之際，中國最近又因稱會加深與俄羅斯關係而激怒美國及其盟友。而當能源成本飆升與出口下降導致德國經濟處於衰退邊緣，德國最大貿易夥伴國中國，作為德國製造業經濟生命線的重要性日益突顯。

對中國的這種依懶迫使朔爾茨要踩鋼線（Walk a Tightrope），一邊尋求維持至關重要的經濟關係，一邊又要應對東、西方日益加劇的地緣政治緊張關係。

德國廣播電台（Deutschlandfunk）：朔爾茨沒比與習近平交談更好選擇

德國廣播電台以「沒有中國德國會更窮」為題，刊登其採訪德國工商大會（DIHK）主席萬斯萊本（Martin Wansleben）的內容。萬斯萊本稱，對朔爾茨來說，沒比與習近平交談更好的選擇。

除經濟以外，萬斯萊本也說，包括氣候變化、世界人口增長和糧食安全在內問題，沒有中國參與無法得到真正解決，這意味他們無法脫鉤，需要與中國打交道。

英國廣播公司（BBC）：德國經濟衰退使肖爾茨採取政經分離手段

BBC引述台灣輔仁大學意大利文系副教授張孟仁對表示，新冠疫情與俄烏戰爭及後續引發的通貨膨脹與能源危機，重創德國這個出口大國，讓德國出現經濟衰退，迫使總理肖爾茨重回中國大市場尋求金主。

張孟仁指出，朔爾茨此次訪華有三點意義，「第一，抱著與中國對話的心態前往二十大之後的中國，試圖扮演G7與中國的橋樑；第二，以前述橋樑方式換取中國的訂單；第三，身為二十大之後第一個去北京的西方大國可以進行摸底，利用習近平對德國的好感。」

朔爾茨政府正採用政經分離的手段。

《今日俄羅斯》（RT）：德國能否抵着美國壓力有待觀察

美國總統拜登（Joe Biden）政府在經濟衰退迫眉睫下，朔爾茨不是沒有意識到美國給歐洲帶來的頭痛。

華盛頓正盡全力說服其盟友孤立中國，例如說服加拿大以國家安全為由，拋售中國在三個鋰礦的股份。加拿大工業部長尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）表示，該國歡迎外國直接投資，但當它威脅到「關鍵礦產供應鏈」時則不歡迎，這正是華盛頓想出的那種「朋友支持」——暗示各國要麼加入美國，要麼加入俄羅斯和中國。

朔爾茨是否能捍衛德國主權而與華盛頓對抗，還有待觀察。