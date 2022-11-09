美國中期選舉｜超級富豪操控？　美媒：總支出料逾167億美元

美國中期選舉11月8日舉行。美媒引述非營利組織OpenSecrets公布的預測稱，2022年中期選舉總支出超過167億美元，打破4年前經通貨膨脹調整後的137億美元。



根據彭博社，OpenSecrets3日估計，民主黨為聯邦辦公室籌集更多資金，但共和黨花費更多錢。

報道指，在包括億萬富翁蒂爾（Peter Thiel）、加密貨幣交易所FTX行政總裁班克曼-弗萊德（Sam Bankman-Fried）和量化交易員亞斯（Jeffrey Yass）在內富有捐助者的推動下，早期積極籌款與昂貴的初選相結合，促成支出的增長。

最昂貴的10場美國參議院選戰包括在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、佐治亞州（Georgia）、亞利桑那州（Arizona）、內華達州（Nevada）和威斯康星州（Wisconsin）。

僅在這5個州，競選活動和包括政黨和超級政治行動委員會在內的外部團體就已花費18億美元。

圖為 PayPal聯合創辦人泰爾4月7日在佛州講話。（Getty）

報道指，截至10月底，外部團體已花費19億美元。由共和黨領導的超級政治行動委員會花費最多錢，與共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）有關聯的參議院領導基金（Senate Leadership Fund）已支出2.054億美元，而支持共和黨眾議院候選人的國會領導基金（Congressional Leadership Fund）已支出1.88億美元。

英國《衛報》10月15日引述專家認為，蒂爾加入作出巨額政治捐款的富豪行列，顯然是為削弱政治體系，這些億萬富翁試圖利用自己的財富來影響美國政治進程。

哈佛大學法學教授萊西格（Lawrence Lessig）稱：「如果你本來會是一個強大的氣候社運人士的人，但你知道如果你談及碳稅，會有100萬美元從某些反碳稅的超級政治行動委員會削減走，你就不會談論它。」

報道引述分析人士警告，這筆錢將進一步加強意識形態戰線，這些戰線已把國家一分為二，讓共同立場愈來愈難找到。