俄羅斯歌手因徵兵走上絕路 遺言：不能讓我的靈魂背負謀殺罪孽
撰文：中天快點TV
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）日前宣布，將會正式併吞烏克蘭4州領土，並且持續頒布徵兵令。27歲的俄羅斯饒舌歌手佩圖寧（Ivan Vitalievich Petunin）日前也透露，自己的確收到了徵兵令，不過他卻因為「還沒準備好去殺人」，所以不願意前往烏克蘭參戰。
更在拍攝完闡述自己內心想法的影片後，選擇自我了斷。當地警方也於9月30日找到了他的遺體。
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綜合外媒報導，佩圖寧平時都是以「Walkie」的藝名出席活動，是俄羅斯小有名氣的饒舌歌手。佩圖寧日前拍攝影片指出，自己日前收到了國家徵兵令，然而他卻堅決表態，自己並不支持俄烏戰爭的現況，寧可讓自己永遠活在歷史當中。他在影片中透露，自己「還沒準備好殺人」，不能將謀殺之罪加諸在自己的靈魂，隨後又拋出一句：「如果你正在看這部影片，那我已經不在了。」引發各界熱議。
報導指出，當地警方在9月30日這天找到了佩圖寧的遺體，當時他陳屍於俄羅斯南部城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）某高層建築物附近。佩圖寧的女友事後也發文證實其死訊，許多粉絲們也紛紛湧入了他的IG、Facebook等社群媒體，表示哀悼之意。
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