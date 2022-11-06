美國中期選舉｜對華立場成議題　韓裔候選人控台裔對手親中爆爭議

美國中期選舉11月8日舉行。國會議員候選人的對華立場，成為是次選舉的重要議題，在加州（California）第45國會選區，韓裔的聯邦眾議員候選人指她的台裔對手親中，事件演變成「抹紅口水戰」。



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代表加州第48國會選區、韓裔共和黨籍現任聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）在是次選舉中，競選第45國會選區聯邦眾議員一職。她面對民主黨籍台裔對手陳介飛（Jay Chen）的挑戰。朴銀珠的團隊在競選期間指陳介飛親中。

英國廣播公司（BBC）11月5日稱，陳介飛曾在一間學校推動以「孔子課堂」命名的中文教學，競爭對手嘗試利用此事將他與中國大陸和共產主義連繫。

報道指，在加州南部的橙縣（Orange County）街頭有紅色的競選廣告牌，上面寫有黃色大字「中國的選擇：陳介飛」（China＇s choice Jay Chen），右側有一顆五角星。

朴銀珠的團隊透過競選廣告批評陳介飛親中。在她的其中一個競選廣告中，陳介飛舉着《共產黨宣言》站在一間課室內，牆上掛着毛澤東、列寧（Vladimir Lenin）、胡志明等共產黨領導人的畫像，以及中國國旗等標誌，上面也有越南文字、寫道：「陳介飛邀請中國進入我們孩子的課堂。」

在另一段競選廣告影片中，兩名身穿深綠色制服的越南裔美國人對話，背後放有中國國旗，以及中國國家主席習近平和毛澤東的畫像。其中一名越南裔美國人說：「陳介飛花了上千萬美元將孔子課堂帶到加州。」另一人說：「陳將中國的政治宣傳故意帶到美國學校內？」前者回答：「沒錯，他是我們中的一員，一名社會主義戰友。」影片的結尾有一行字幕寫道：「陳介飛，他是共產主義的完美人選。」

陳介飛的祖父母在中國內戰時從大陸逃到台灣，他的父母在台灣出生，後來家人又移民到美國。陳介飛在美國土生土長，就讀哈佛大學（Harvard University），畢業後在一間諮詢公司工作。他在美國海軍服役12年，2020年時曾競選眾議院席位，後來退選。

陳介飛對BBC說：「我父母來自台灣，我祖父現在還住在那裏，她（朴銀珠）竟敢說我是共產主義者，並且試圖煽動反亞裔情緒，這是我經歷過的最糟糕的事情了。」

BBC稱，在是次選舉中，中國因素普遍被用作重要的競選手段，候選人攻擊對手與共產主義有聯繫，或指責對手對北京過於軟弱，而美媒將這種策略稱為「抹紅」。

報道指，加州第45國會選區是其中一個種族最多元的選區。在它的選民中，約有三分之一是亞裔，當中一半是越南裔。這選區是美國越南裔人口最多的地方之一，因此候選人將對手與共產主義連繫，成為一項重要的競選策略。

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