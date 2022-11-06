美國中期選舉︱參議院控制權誰屬11月8日難揭曉　關鍵在一州份

美國中期選舉（Midterm election）11月8日投票，外界關注總統拜登（Joe Biden）能否保住參眾兩院控制權，但據美媒指，當天難揭曉參議院的控制權誰屬，關鍵在於一個州份的選舉規則。



這次中期選舉將改選參議院其中35席、眾議院全數435席，選舉資訊網站FiveThirtyEight估計共和黨取得眾議院控制權的機會高達84%，至於參議院則選情激烈，該網站估計共和黨取得參議院控制權的機會為55%，民主黨為45%。

目前民主黨、共和黨在參議院各有半數議席，意味共和黨若能在中期選舉淨增至少1席，可取得控制權。

參議院「戰況激烈」，但11月8日恐難揭曉控制權誰屬，此因美國各州份的選舉規則略有不同，其中在東南部喬治亞州（Georgia），規定勝出者需贏得50%或以上的選票，若然無人取得，則要進入下一輪投票，由兩名最高得票者決戰。

若有第二輪投票，不會即時在11月初舉行，而是在約4週後的12月6日。

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目前喬治亞州參議院席位的選情拉鋸，據FiveThirtyEight網站顯示，共和黨候選人沃克（Herschel Walker）的支持率為46.6%，民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）則為46.5%，相差僅0.1個百分點。

喬治亞州還有另一位候選人奧利弗（Chase Oliver），美媒稱他在9月的民調中取得約4%支持率，此意味沃克與沃諾克能在第一輪投票就取得50%選票的難度更大。

在2020年的選舉中，喬治亞州也是未能在11月直接知道選舉結果，而是要有下一輪投票，結果到2021年1月才出爐。

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