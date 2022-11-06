日本網紅全身浸恆河　稱終一償心願　怎知1小時後身體不適

許多印度教徒認為在恆河中沐浴可以洗淨罪孽、獲得重生。近日一名日本Youtuber造訪印度時，也走入恆河洗臉沐浴。沒想到上岸不到1小時，就出現畏寒、鼻腔疼痛等症狀，她也呼籲觀眾恆河中有許多細菌，千萬不要輕易模仿。



日本YouTuber「めぐみこ」近日上傳的影片，在社群媒體上引發話題。造訪印度的她獨自走入恆河，不僅將整個身體泡入水中，還反覆用河水洗臉。她在影片中透露，河水嚐起來帶有鹹味，是鹽醃昆布的味道，聞起來則有一股「老鼠味」。她表示17歲時也曾經在恆河沐浴，但當時只敢將上半身浸入水中，後來相當後悔，這次能將全身浸入水中，讓她感到相當幸福。

日本YouTuber「めぐみこ」在恆河「洗面」過程：（按圖了解）

她也透露，恆河的水跑進鼻腔後，1小時後鼻子就痛了起來，後來疼痛的部位還逐漸轉移到喉嚨深處。她晚上也出現發燒、喉嚨痛和流鼻水等症狀，但2天就痊癒了。

日本《よろず新聞》指出，恆河流域諸多區域的上、下水道尚未設置完善，且受到工廠排水影響，水質汙染嚴重。尤其是人們沐浴的瓦拉那西區域附近，大腸桿菌數量一度是印度政府規定的100倍以上。「めぐみこ」也在Youtube頻道中提醒，恆河中有許多細菌，日本人進去沐浴會身體不適。呼籲網友不要模仿。

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