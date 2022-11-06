記者直播報道搶劫案遇鸚鵡「扮熟」站膊頭　下一秒也變受害者

外國一名記者日前在現場直播報道一宗搶劫案時，自己也意外成為「被搶劫」的受害者。有隻鸚鵡趁他專心報道時停在肩膀上，接着叼走左耳的耳機溜之大吉，犯罪過程瞬間被全國看光光。



智利記者尼古拉斯·克魯姆（Nicolás Krumm）近日到了一處搶劫案現場衛星轉播連線，不過當他正專心報道事件始末的時候，一隻來路不明的鸚鵡竟然剛好停在他的肩膀上，彷彿是卡通頻道裏才會有的畫面。

直擊鸚鵡光天化日下「搶劫」過程：（按圖了解）

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然而這段奇遇記看起來並不美好，這隻鸚鵡異常冷靜像是在計劃着甚麼。接着牠朝記者的耳朵跨出第一步，轉眼間就伸長鳥喙把耳裏的耳機叼走。而克魯姆似乎還來不及反應，只能眼睜睜看着「現行犯」逃離現場。

幸運的是，克魯姆最後成功找回他被叼走的耳機，就掉落在距離案發現場不遠的地上。雖然當事鸚鵡目前還逍遙法外，但犯罪過程已經全都被拍了下來，並在網絡上掀起討論。

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