印度男童遭眼鏡蛇咬　憤而反擊「咬死」毒蛇　男童無事專家稱奇

印度一名8歲男童日前在自家後院玩耍時，不慎遭一條眼鏡蛇纏住攻擊咬傷，男童不甘示弱，也狠狠用力地咬了牠2口，沒想到眼鏡蛇竟然離奇死亡，男童卻沒事。



如此奇特案例連當地專家和媒體都直呼，「我從來沒看過有這種或類似事件發生」。

遭毒蛇緊纏掙脫不掉反咬兩口 事後檢查竟無中毒跡象（點圖了解更多）：

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根據《新印度快報》（The New Indian Express）報導，這起事件發生在上月31日，印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）一處偏遠村莊潘達帕德村（Pandarpadh village）。

男童迪帕克（Deepak）當時正在自家後院玩耍，其間突然竄出一條眼鏡蛇，而且還纏上他手臂，迪帕克嚇到狂甩手，卻怎麼都掙脫不了，還被眼鏡蛇咬了一口，讓他十分痛苦。

為了自救，迪帕克也開始反擊，並對眼鏡蛇狠咬了2口，他回憶當時狀況，「蛇纏住了我的手還咬我，這讓我非常痛苦，當我試圖把牠甩掉時，牠仍紋風不動，於是我狠狠地咬了牠2口，而這一切都發生在一瞬間」。

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讓人意想不到的是，眼鏡蛇竟然離奇死亡，至於迪帕克則是緊急被家人帶去醫院治療欲注射血清，但檢查發現他並未有中毒跡象，所以恢復得很快。

對此，蛇類專家侯賽因（Qaiser Hussain）得知後也感到嘖嘖稱奇，對於帕迪克情況，侯賽因推測，「可能毒蛇在咬迪帕克的時候沒有釋放毒液，這種情況非常少見」。

此外，當地記者夏爾瑪（Ramesh Sharma）表示，事發的潘達帕德村就是以有200多種蛇類出沒聞名，也有「蛇的住所」稱號，所以對於毒蛇「乾咬」的情況在當地非常少見，他坦言自己也從未遇過這種情況。

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