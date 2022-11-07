木村拓哉信長look出遊　1.5萬人迫爆岐阜市　料經濟效益達2億元

日本知名影星木村拓哉，11月6日現身岐阜市中心，扮成戰國武將織田信長遊行，吸引1萬5千位民眾到場一睹風采。受到韓國梨泰院踩踏案影響，當地警消嚴陣以待，仍傳出有2人因人潮擁擠不適送醫。



綜合日媒報導，岐阜市自11月5日開始進行為期2天的「岐阜信長祭典」，木村拓哉與演員伊藤英明也11月6日當地時間下午1點現身岐阜市，進行名為「信長公騎馬武者行列」的遊行，順便為2人主演的電影《THE LEGEND＆BUTTERFLY》宣傳。據了解，有96萬人參加抽選，希望能參加此次活動，一睹2人風采。人數是岐阜人口數的2倍。最後僅有1萬5千人幸運中籤。

即睇木村拓哉與伊藤英明現身岐阜市狀況：（按圖了解）

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受到梨泰院踩踏意外影響，面對前來參加祭典的人潮，當地警方和消防人員嚴加戒備。據了解，當地時間下午3點為止，總共出動5台救護車到場。人群中有部分民眾感到不適或跌倒，其中2人送醫治療，但症狀並不嚴重。

日本智庫「十六綜合研究所」指出，木村拓哉為岐阜帶來的經濟效益高達39億圓（約港幣2億元），相當於岐阜市1年觀光額的10%，並大幅提升岐阜的知名度。根據試算，預計有60萬人參加這2日舉行的祭典，比疫情前2015至2019年平均來場人數（35萬人）高出近一倍。歷年來參加此祭典的民眾，幾乎都來自一日生活圈的岐阜縣與愛知縣，這次預計有更多外縣市居民參加。

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