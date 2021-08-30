日本的傳統劍術歷史悠久，其中由著名劍豪千葉周作於江戶時代末期創立的「北辰一刀流」經已流傳到第7代掌門，最近這個門派突然上了Twitter熱搜，原來他們的現任掌門人居然是純正德國人，而且還是個擁有藍色眼睛和金啡頭髮的29歲帥氣型男！

對於常被認為排外的日本人來說，將劍術門派交給一名外國人傳承是非常罕見的事，更何況這位德國小子18歲才隻身赴日拜師學藝，僅僅經歷了8年訓練便得獲得門派最高頭銜「免許皆傳」，到底他為了什麼要來日本學劍術？又怎樣能從日本人手中獲得「掌門人」資格？



日本劍術門派「北辰一刀流」，由日本劍豪千葉周作於江戶時代末期創立，其道場「玄武館」與「練兵館（神道無念流）」及「士學館（鏡新明智流）」被共稱幕末江戶三大道場。他的弟弟千葉定吉其後創立了「千葉道場」，著名歷史人物如坂本龍馬、新選組參謀的伊東甲子太郎等名人劍士，都曾經成為旗下門生並於道場習劍。

最近「北辰一刀流」因為第7代掌門人長得太帥而成為了網民熱論話題，而且他居然不是日本人，而是百分百純正的德國人！這位千葉道場現任掌門人本來的德文名字叫「Lösch Markus」，今年29歲，於德國出生，他在11歲時經歷了一件事後開始對日本劍術產生興趣，並於18歲決定隻身赴日學習古流劍術，在完全不懂日文的情況下拜入「北辰一刀流」，每天在道場練習7－10小時。

Lösch只是修煉了4年，便學會一口流利的日文及取得「免許皆傳」，即是學會門派中所有技術的最高位頭銜，並於24歲那年被「北辰一刀流」千葉道場第6代掌門人大塚洋一郎封為接班人，取日文名為「大塚龍之介平政智」，正式成為「北辰一刀流」的現任掌門人！👇👇👇點擊圖片看Lösch由德國到日本練劍術的原因和過程👇👇👇

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最令人驚訝的是，Lösch成為了「北辰一刀流」第7代掌門人後並沒有留在日本，反而將整個道場的本部搬到家鄉德國慕尼黑！他透過電視台訪問表示，最大的夢想是將古老的日本傳統文化傳承給下一代，並本著「人人能學」的精神，將劍術發揚光大，他至今已經收了217個徒弟，大部分都是外國人。

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