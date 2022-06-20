失傳百年日本忍者界秘籍找到了 記載48條忍術 教人如何突破包抄
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
「忍者」是日本知名的文化之一，其職業性質與神秘的背景，往往成為許多小說、影劇等作品的靈感題材。曾和忍者頗有淵源的滋賀縣甲賀市，最近發現了幾百年前留下的忍術書，除了具有珍貴的歷史意義之外，還能讓人一睹眾多忍術的秘辛。
根據日本媒體「每日新聞」報道，過去代表甲賀、伊賀忍術，於1676年編篡的忍術書《萬川集海》，曾提到內容有參考過一本名為《間林清陽》的冊籍。
然而《間林清陽》散佚已久，一直都無法確定其內容為何。直到最近，甲賀市才在一間神社的儲藏室內，發現《間林清陽》忍術書的複本。
【延伸閱讀】戰場上的日本忍者：原來真有上忍與影分身術？跳躍能力勝奧運選手（點圖放大閱讀）▼▼▼
+26
報道指出，發現的這套複本為「軍法間林清陽 卷中」，內容總共有40頁，上頭記載了多達48條實戰用的忍術，像是「用竹子製作菱（十字釘）的方法」、「被多數敵人包圍時的戰鬥方式」、「如何聆聽細微的聲音」、「如何製作不會發出聲響的鞋子」等等。
而因為標明「卷中」的關係，估計完整版還有「上卷」、「下卷」的存在。
三重大學國際忍者研究中心的山田雄司教授認為，這些忍術包含了當時的科學技術，因此有助於了解江戶時期的科技水平。日本歷史學者磯田道史教授則指出，有了這些情報，就有機會還原各種忍術和道具，讓世人能夠再次看到真正的忍者。
邊蹲馬桶邊看風景？日本神秘「崖上的廁所」可能是為了「他」而建日本京都「忍者」主題酒店 滿佈機關陷阱 大量獵奇旅客熱捧日本忍者博物館150公斤保險箱被盜 小偷挾走逾百萬日圓僅花3分鐘您不知道的「蠟像恐怖史」：曾專用作巫術、喪禮瞻仰遺容替代品日本恐怖奇案｜他們喝下「防疫人員」給的藥 瞬間銀行屍橫遍野日本大學生「交白卷」 教授評全班最高分 原因竟是這樣……
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】