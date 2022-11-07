美國中期選舉｜特朗普支持的州長候選人收可疑粉末信封　暫停競選

英媒11月6日稱，有人向美國共和黨的亞利桑那州（Arizona）州長競選團隊投遞一個裝有可疑白色粉末的信封，迫使候選人萊克（Kari Lake）團隊6日關閉鳳凰城 （Phoenix）的競選總部。萊克獲得前總統特朗普（Donald Trump）的力挺，有人把這位共和黨新人比喻為「穿裙子的特朗普」。



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英媒11月6日稱，萊克競選團隊發表聲明說，執法部門沒收兩封信，其中一封有問題的信件是由萊克的一名工作人員打開。這名工作人員目前接受醫療觀察。

位於維珍尼亞州（Virginia）的聯邦調查局（FBI）法醫實驗室正對兩封信進行分析。

萊克團隊說，在信件分析結果出爐之前，他們將暫停競選活動。

另外，鳳凰城警察局發表聲明說，未接獲有人受傷的報告，對「信件含可疑物品」的調查仍在繼續。

.@KariLake: "We want common sense, we're done with nonsense. We want our country back. We want our state back. And we want the government out of our lives. So let's go out and send a HUGE message, as Steve said not just to Phoenix but to the entire world!" pic.twitter.com/SWnmzQSLi2 — Kari Lake (@KariLake) November 7, 2022

11月8日為美國中期選舉的投票日。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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