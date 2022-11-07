美國中期選舉｜特朗普支持的州長候選人收可疑粉末信封　暫停競選

撰文：聯合早報
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英媒11月6日稱，有人向美國共和黨的亞利桑那州（Arizona）州長競選團隊投遞一個裝有可疑白色粉末的信封，迫使候選人萊克（Kari Lake）團隊6日關閉鳳凰城 （Phoenix）的競選總部。萊克獲得前總統特朗普（Donald Trump）的力挺，有人把這位共和黨新人比喻為「穿裙子的特朗普」。

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英媒11月6日稱，萊克競選團隊發表聲明說，執法部門沒收兩封信，其中一封有問題的信件是由萊克的一名工作人員打開。這名工作人員目前接受醫療觀察。

位於維珍尼亞州（Virginia）的聯邦調查局（FBI）法醫實驗室正對兩封信進行分析。

萊克團隊說，在信件分析結果出爐之前，他們將暫停競選活動。

另外，鳳凰城警察局發表聲明說，未接獲有人受傷的報告，對「信件含可疑物品」的調查仍在繼續。

11月8日為美國中期選舉的投票日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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