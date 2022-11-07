美國中期選舉｜提前投票破上屆紀錄　拜登赴藍州特朗普邁阿密造勢

美國2022年中期選舉提前投票人數刷新了2018年的紀錄，而在投票日前的最後一個星期天（11月6日），民主黨籍總統拜登（Joe Biden）和共和黨籍前總統特朗普（Donald Trump）分別出席紐約州和佛羅里達州的造勢活動，全力激起更多選民的投票熱情。



英國廣播公司（BBC）報道，現在距離美國中期選舉投票日不到48小時，根據政治數據與數據服務公司TargetEarly的統計，近3900萬美國人已在47個州提前投票。

以關鍵州喬治亞州為例，超過250萬選民於4日提前投票截止前完成投票，創下了喬治亞州提前投票的最高紀錄。

根據「美國選舉項目」的數據，2022年中期選舉提前投票總數已超越2018年中期選舉的提前投票總數。由於一些州屬允許選民在中期選舉前的最後一個週末到投票站提前投票，預計這一數字還會進一步上升。

另據《紐約時報》報道，拜登4日趕到「藍州」——紐約州韋斯切斯特縣——為民主黨籍州長霍楚爾（Kathy Hochul）站台，試圖力挫她的共和黨對手澤爾丁（Lee Zeldin）的聲勢。紐約州州長競選出人意料的激烈。

特朗普到佛羅里達州的邁阿密，為有望連任的共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）站台；也在尋求連任並有入主白宮野心的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），在佛州的另一個地方舉行造勢活動。

在密歇根州，擁有至少一萬居民的城市和市鎮可在4日開始計算缺席投票。但密歇根中西部最大城市底特律的缺席選票面臨一起訴訟仍待解決，當地一組共和黨人發起訴訟，要求選民親自領取選票或必須在投票日親自現身投票站。

傳統上民主黨選民更可能提前投票，而共和黨人在選舉日的投票率更高。

提前投票尤其是郵寄選票，在2020年總統大選中引發了司法戰，政治觀察人士預計，這一趨勢將在這次中期選舉中再次上演。

本文獲《聯合早報》授權轉載

