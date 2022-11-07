美國中期選舉︱民調指49%受訪者支持共和黨　48%支持民主黨

美國中期選舉（Midterm election）11月8日投票，外界關注總統拜登（Joe Biden）能否保住參眾兩院控制權。據當地媒體調查，共和黨和民主黨的支持度相當接近，有關民意調查又顯示，拜登的支持率仍處於低位。



根據美國廣播公司與華盛頓郵報的一項民意調查顯示，拜登的反對率為 53%，支持率為 43%。分析指，拜登的表現將令民主黨處於不利位置。

另外，調查又成功訪問千多名合資格選民，49%受訪者表示會投票給共和黨，而48%人則表示會投票給民主黨。

調查又指出，由於共和黨在經濟和通脹等問題上的表現比民主黨好，有望中期選舉中重新控制眾議院。

在華盛頓郵報的民意調查中，當受訪者被問及哪些問題會影響他們的投票取向時，26%人選擇經濟問題，22%人選擇墮胎問題，21% 人選擇通貨膨脹和對民主的威脅。

這次中期選舉將改選參議院其中35席、眾議院全數435席，選舉資訊網站FiveThirtyEight估計共和黨取得眾議院控制權的機會高達84%，至於參議院則選情激烈，該網站估計共和黨取得參議院控制權的機會為55%，民主黨為45%。

目前民主黨、共和黨在參議院各有半數議席，意味共和黨若能在中期選舉淨增至少1席，可取得控制權。