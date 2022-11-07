美國中期選舉｜CAA報告：微信右翼假資訊急增　影響華裔投票取態

美國中期選舉11月8日舉行。華人權益促進會（CAA）10月報告指出，右翼假資訊正不斷透過社群媒體平台微信（WeChat）傳播，或影響美國華裔選民在中期選舉的取態。



即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

當地媒體報道，報告指出數百篇宣傳右翼的誤導文章正在美國華裔間廣泛流傳，主題囊括社區安全、社會正義、墮胎議題等，大部份文章內容均「危及美國民主」，或談論遭總統拜登（Joe Biden）與民主黨人反對的議題。

報告稱，這些文章談及前總統特朗普（Donald Trump）海湖莊園文件案時的主要說法，是將之歸咎於「民主黨的政治迫害」，指民主黨「操縱中期選舉」，並希望「阻止特朗普參加 2024 年總統大選」。部份文章藉由反對中國共產黨，將讀者引導至支持特朗普的觀點。

報告發現過去5個月共320篇文章已擁有逾5000次點閱，或已被轉發到Twitter、Youtube等其他網絡平台上。報告稱，中國政府的審查制度讓正確資訊難以進一步解析。

CAA中文數位互動計劃主任牛金霞（Jinxia Niu）指，文章可分成兩類，一類關於宗教與政治議題，另一類則借助傳播煽動言論來增進募款及廣告營收。她對此表示憂慮，並認為微信已淪為右派操弄政治議程的武器。

伊利諾伊大學厄巴納–香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）媒體研究與社會運動學者郭瑞秋（Rachel Kuo，音譯）則表示，使用者在微信已形成親密而大型的信任社群，更傾向於相信親友訊息內容，而且當地主流媒體未有充分為華裔報道，華裔人口易因語言隔閡而受到微信流傳的假資訊影響。

郭瑞秋指，現象無法完全歸咎於微信，文化與歷史經驗不同亦會導致意識形態差異。報告提及的文章，即有部份利用華裔移民在文化大革命的集體創傷從事右翼政治宣傳，而部份人或因在生活中感到被剝削，才會投向右翼思想。

現估計約60%美國華裔人口正積極使用微信。

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