遊客造訪阿根廷絕美冰窟　無視警告標語入禁區　慘遭巨冰壓中身亡

南美洲阿根廷烏斯懷亞的火地島國家公園 （Tierra del Fuego National Park），近日發生一宗駭人的死亡意外。



一名巴西遊客疑似無視禁止進入的標語，走進一座冰和岩石構成的洞窟後，不幸遭到一塊大冰磚活活砸死。一名在場遊客也意外拍攝下事發當時的驚悚畫面。

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綜合外媒報道，7名遊客於當地時間11月2日中午，造訪阿根廷火地島國家公園的安道爾谷（Andorra Valley）時，其中1人無視警告標語，走向Jimbo Cave洞窟後，一塊巨大冰磚從15米高處墜落而下，砸在他的身上。從在場者拍攝的畫面可看出，部分遊客在洞窟前曾停下腳步，但其中1人卻逕自往前走，隨後就發生這宗慘劇。

當地警方亞曼尼（Cristian Armani）指出，該遊客為巴西人，身上未攜帶任何身分證件。據了解，他獨自帶着狗乘坐露營車旅行，與其他造訪洞穴的遊客並非旅伴。亞曼尼表示，由於冰塊和石頭會從洞窟頂端掉落，因此該處禁止遊客進入。報道指出，警方將詢問另外6名遊客，還原意外發生當時的狀況，死者遺體也將進行相驗。

據了解，Jimbo Cave洞窟坐落在一條冰河上，由岩石和冰塊自然形成，風和溫度都會侵蝕它。

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