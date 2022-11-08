美國中期選舉｜逾4200萬人提早投票　今屆投票率可望創新高

美國中期選舉在 11月8日正式舉行，據選舉統計已有4200萬名選民提前投票，是過去中期選舉中的最高。這亦代表着即使疫情防控取消，美國民眾已養成了新的投票習慣。



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在2020年總統大選時，為避免人群聚集，各地政府放寬了使用郵寄投票的限制。在民主黨的呼籲下，大量選民選擇了郵寄選票，結果有69%的選民在大選前提早投票，打破紀錄。

這次的習慣似乎亦改變了美國選民的投票方式，據美國United States Election Project統計，今屆中期選舉共有4200萬名選民提早投票，其中2400萬使用郵寄，餘下的是親自前往票站。

儘管大部分州都顯示有更多民主黨支持者選擇提前投票，但在佛羅里達州480萬張選票中有43.4%已登記共和黨的選民提前投票，超過了36.7%的民主黨。

鑑於全國提早投票人數創紀錄，這次中期選舉投票率也可能與2020年總統大選一樣同創新高。皮尤研究中心（Pew Research Center）對登記選民的一項調查顯示，有80%的共和黨人與79%的民主黨人稱他們「非常有意欲前往投票」

白宮首席副新聞秘書讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，由於計多州是在投票時間結束後才開始點票，因此可能需要多花時間，希望國民能耐心等候。