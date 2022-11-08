美國中期選舉︱特朗普：11月15日會有「非常大」消息公布

美國前總統特朗普（Donald Trump）一直被指有意在2024年總統選舉捲土重來，但一直沒有公開表態。外界盛傳他可能在11月7日到俄亥俄州（Ohio）為共和黨人拉票時公布有關消息，但他只稱會在11月15日於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）公布「非常大的消息」。



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霍士新聞（Fox News）報道，特朗普7日在俄亥俄州萬達利亞（Vandalia）為共和黨參議員候選人萬斯（JD Vance）拉票時，稱美國在兩年前曾是偉大國家，他們會令國家再次強大。他表示無意分散更重要的中期選舉，因此會在15日在棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園公布非常大的消息。

特朗普之後讀出一份共和黨候選人名單，呼籲支持者在中期選舉中投票給他們。

假如特朗普15日宣布角逐2024年總統選舉，將會是他第三度參選。他早在去年已經暗示再次入主白宮的計劃，並逐漸「放口風」，但不少共和黨人都希望對方可以等待中期選舉結束後才公布計劃。

特朗普在2020年的總統選舉中敗給民主黨的拜登（Joe Biden），惟前者一直指選舉舞弊，更導致他的支持者在去年1月6日衝擊國會，企圖阻止認證選舉結果程序。

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