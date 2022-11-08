美國中期選舉｜選舉日近美國人在Google什麼？　統計：這人是熱搜

美國中期選舉在11月8日正式舉行，美媒AXIOS收集了美國網民在Google搜尋的話題，並比較了各州搜尋話題熱度的不同，讓人分辨居住哪區的人對哪個話題感興趣，預想對哪個政黨有利。



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據統計，全美國搜尋最多的主題包括了職位、稅收、與薪水（排行第1、2及4），可見這是大部分選民都會關心的議題。美國受高通脹的衝擊，很多人都擔心着工作與生活開支，因此對這些議題特別關心。

共和黨把高通脹，經濟與失業作為主要議題，外界分析這是共和黨近日民意再度回升的原因。AXIOS的統計數字亦引證了這一點。

民主黨花了很多宣傳在墮胎權方面，拜登（Joe Biden）表明若民主黨在中選獲勝，會立法保障女性墮胎權。儘管墮胎權的熱度已大不如前，但統計指在上星期搜尋墮胎相關的主題有所增加（從第19升至14），這或許對民主黨稍有助力。

統計亦發現，有關中國、俄羅斯與烏克蘭的熱度（分別為第6、９和第7）在近日持續下跌，意味美國大選議題集中在內政，而非外交上。

值得一提，是有關特朗普（Donald Trump）的搜尋數量在近日有所提升，遠超過拜登（分別為第4和第8）。這可能是由於特朗普近日宣布會在11月中公布可能參選2024年大選的消息有關，也有可能是特朗普在共和黨的聲音最高，民主黨亦在攻擊特朗普的關係所致。