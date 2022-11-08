美國中期選舉︱多個共和黨州份推新選舉法　打擊舞弊還是投票權？

美國11月8日舉行中期選舉，受到前總統特朗普（Donald Trump）在2020年總統大選爭議影響，多個共和黨州份之後通過不少用於打擊選舉舞弊的法例。不過有專家警告，這些法例名義上是「打假」，實際上卻可能為干預選情及威嚇選民大開方便之門。



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法國傳媒7日引用紐約大學法學院（NYU Law）的非牟利組織布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）的數據顯示，民主黨的拜登（Joe Biden）2021年1月就職後至今，一共有21個州份通過42條限制基本權利的法例，而在中期選舉開始前，就有33條包含最少一項條款的法律在20個州份生效。

該組織將這些法律分成兩大類，分別是令選民更難以投票，以及有機會出現政黨干預或威脅選舉官員，而主要的限制都是針對缺席投票的情況。

駕駛執照和投票權問題

德州（Texas）是其中一個非常認同特朗普提出選舉舞弊論的州份，當地立法限制郵寄選票的規定，而且效果「立竿見影」：在今年3月的初選中，當局拒絕大約2.5萬份缺席投票，拒絕率比2020年總統大選急升十多倍，其中民主黨選票被駁回的比例較稍高於共和黨。

美國中期選舉：2022年10月28日，德州一個票站準備提早投票前夕，有選舉人員為投票箱上鎖。（AP）

佛羅里達（Florida）、佐治亞（Georgia）、亞利桑那（Arizona）這些關鍵州份亦採取類似措施，要求選民在今次選舉中一同表決實施修正案，為親自投票及郵寄選票的人士推出更嚴格的身分證明措施，例如缺席投票的選民必須提供駕駛執照或社會保障卡號碼。

香港或者法國等地的選民在投票時，帶同身分證明文件到場是理所當然的事，皆因這些地方的身分證都是由政府發放，惟美國的情況則不同，很多住在人口稠密市區的民眾都沒有駕車，長者、低收入少數族裔人士同樣很多都不是靠汽車代步，因此根本無法取得這些證明，變相為投票增加難度。

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有色人種選民遭針對

除了身分證明文件問題，不少州份的措施進一步懲罰有色人種的選民。以奧克拉荷馬州（Oklahoma）為例，當地露宿者或遊牧原住民因為沒有固定地址，令他們無法登記成為選民。

美國中期選舉：2022年10月30日，一批民眾在佐治,亞州一間黑人教會外集會，呼籲民眾投票。（AP）

佐治亞州原本容許民眾在黑人教會等地方外進行戶外點票，但當局則修例限制這個做法。布倫南司法中心提到，當地在今年初選的整體投票率雖然上升，但白人選民的比例較黑人多6%，高過以往的初選。即使這不代表與修例有關，不過仍然反映有關差距向錯誤方向發展。

選舉制度被陰謀論人士滲透？

投票期間和結束後，通常都會有民眾或各黨派的觀察員監察情況，但佐治亞州的議員卻比對方擁有更多監票權，意味他們可能易於向票站人員施壓。在2020年大選時，選舉官員在重新點票時就飽受壓力，更面對觀察員的威脅，部分甚至需要由警方保護。

加州州立大學弗雷斯諾分校（California State University, Fresno）政治學系主任拜恩（Lisa Bryant）指出，這種威脅情況令招聘票站人員時帶來負面影響，參加的人士一般都是視有關工作為公民責任，惟提早投票則導致投票期拖延數週，不少人難以長時間抽身在選舉工作上，造成票站人手不足，再加上他們憂慮受到觀察員的威脅，願意成為票站人員的數目少之又少。

美國中期選舉：特朗普的選舉陰謀論至今仍獲不少共和黨支持者認同，有專家憂慮，他們或可能透過成為票站人員而影響選情。圖為2022年11月7日，一名俄亥俄州的共和黨支持者準備出席特朗普的拉票活動。（AP）

這個情況則造就認同選舉舞弊論的人士「進佔」票站的機會，擔任不同職位，包括處理缺席投票，拜恩憂慮，他們可能隨意「DQ」心目中認為沒有登記選民的選票，而且現有制度無力阻止這批陰謀論者的湧入，因此選舉或有不公的可能。

另外佐治亞州議會亦授權當地選舉委員會決定權，包括開除負責選舉的官員，將有關工作交給沒有經驗的黨友。當地另一法律則容許州調查部門調查及向檢察官員轉介懷疑選舉詐騙個案。布倫南司法中心指出，這些法律用於威脅選舉官員、票站人員和選民，做成寒蟬效應，官員或可能只顧避免踩刑事起訴的地雷，多於保障選民。