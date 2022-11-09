美國中期選舉｜選民總是現實？　票站調查：$$$最影響投票意向

美國中期選舉點票正在進行，民主黨正致力避免最壞的情況發生，但票站調查對他們顯然不利。儘管拜登（Joe Biden）政府正在努力，人們對現狀仍相當不滿。



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據美國全國廣播公司（NBC）報道，票站調查中有四分之三的選民對目前國家的狀況不滿。有78%的人認為，通貨膨脹已讓他們經濟出現困難，難以負擔。

圖為11月8日，美國夏威夷一個投票站。有居民在一個方便駕車人士的投票站投票。（AP）

傳統上就任總統所屬政黨都會在中期選舉中表現不佳，這次也不例外。票站調查中拜登的支持率僅有45%，有46%的人說他的政策正在傷害他們，僅有36%的人說政策正在幫助他們。

即使不考慮拜登的低支持率，這些來票站調查數字也描繪出一個選民生活不快樂的畫面。

通脹議題一直領先墮胎權

在全國和各州的調查中，通貨膨脹議題一直領先墮胎權。現在票站調查顯示同樣如此。32%的選民表示，通貨膨脹最影響他們的投票意向，其次才是27%的墮胎權。

選民的人種和年齡亦較2020年大選時分別顯得更白和更年長，票站調查中有76%已投票的選民為白人，較2020年67%為多。65歲或以上的選民亦佔34%，較2020年的22%為多。更多的白人及年老選民一般對共和黨有利。

另外票站調查顯示，對兩黨都不滿的選民會傾向投票予共和黨。民調指有11%的民選表示自己對兩黨都感不滿，但10人中僅有4人表示自己會投票予民主黨。這與上屆2018年大選不同，當時兩黨都不喜歡的人，會有一半的人投票給民主黨。