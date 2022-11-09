美國中期選舉｜共和黨「秒贏」佛羅里達州　特朗普勁敵登場

美國傳統搖擺州佛羅里達（Florida）這次中期選舉在美國東岸時間晚上7時才結束投票，隨後一個多小時內，共和黨州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）以至共和黨國會參議員魯比奧（Marco Rubio）都獲美聯社確認勝選，顯示出此刻的佛羅里達已全面翻紅，變成了共和黨的另一票倉。



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作為2024年共和黨除特朗普外另一總統熱門人選的德桑蒂斯，預計將以20個百分點的差距大敗民主黨對手克里斯特（Charlie Crist）；而曾經的共和黨總統初選候選人魯比奧則是以近17個百分點的差距擊敗民主黨對手戴明斯（Val Demings）。回想2018年的州長選舉情況，德桑蒂斯的0.4個百分點勝選差距，還需要重新點票去確立。

穩坐佛州挑戰特朗普？

更能顯示出佛羅里達變紅大勢的是邁阿密市所在的邁阿密戴德縣（Miami Dade）選情。該縣人口270萬，是民主黨在佛羅里達的傳統票倉，自1992年以來穩定投票支持民主黨的總統候選人。對上一次此縣由共和黨州長候選人勝出就要數到2002年杰布布殊（Jeb Bush）的選舉。在2020年特朗普大勝佛羅里達（近4個百分點差距）之際，拜登於此依然領先特朗普近8個百分點。

而在這次選舉之中，德桑蒂斯和魯比奧卻以雙位數字在邁阿密戴德縣擊敗民主黨對手，顯示出共和黨已攻陷了該州民主黨長年根深柢固的選民基本盤。佛州對民主黨而言已一去難返。

這個選舉結果更為在2024年共和黨總統候選人民調中以近三成民意緊追特朗普的德桑蒂斯打下了一支強心針。

44歲的德桑蒂斯雖然未有明言參選，但他近幾個月來都一直四出奔走全國各州為共和黨候選人站台，明顯是為未來晉身全國政治做準備。早前，他以包機越州到德克薩斯（Texas）把非法入境移民送到麻省民主黨權貴避暑小島馬薩葡萄園（Martha's Vineyard）的政治表演，更為他贏得不少共和黨選民掌聲。

德桑蒂斯任內，佛羅里達在年輕人口增長、人口移入和經濟增長上，在美國各州中名列前茅；本年9月四級颶風伊恩（Hurricane Ian）吹襲佛羅里達，德桑蒂斯也被認為應對得力，展現出政治領袖的領導力，將造成四年白宮混亂的特朗普比了下去。

德桑蒂斯（右）勝選後與副手一同跟支持者見面。（AP）

德桑蒂斯在保守派的文化議題上也有「驕人」政績，曾立法禁止口罩令和疫苗令、禁止學校討論性取向、性別認同議題（即所謂的「不說基（gay）法」）。而在人們愈來愈關注的氣候問題上，由於佛羅里達地勢低、受到海平面上升嚴重威脅，德桑蒂斯也非常重視氣候轉變的實際挑戰，與共和黨主流政客立場不同，卻更貼近普遍美國民意。

因此，德桑蒂斯一直被視為一個「升級版的特朗普」，兼備了管治能力和文化戰力。

如今有可能在一個星期之內就宣布參選總統的特朗普，當然視德桑蒂斯為最大威脅。

特朗普已認定「敵人」

在本年稍早德桑蒂斯「包機運送難民給民主黨人」的表演得到全國高度關注之際，特朗普就曾抱怨這原本是他的主義，被德桑蒂斯偷走。在中期選舉投票日臨近之時，特朗普更曾在賓夕法尼亞州的集會上為德桑蒂斯「改花名」，稱他為「Ron DeSanctimonious」（道貌岸然的德桑蒂斯），正如其針對希拉里和拜登的「crooked Hillary」（狡詐或變了形的希拉里）、「sleepy Joe」（眼瞓鬼拜登）一般，同時又向支持者宣傳自己在民調上如何大幅拋離德桑蒂斯，並將有相關數字展示在會場的大屏幕上。（另有報道亦指特朗普正與助手研究德桑蒂斯的「花名」選項。）

投票日晚，特朗普在佛羅里達的海湖莊園觀察選舉結果。（AP）

特朗普在這次選舉的投票日前，更向媒體表示「我認為如果（德桑蒂斯）參選［總統］，他可能會對自己帶來嚴重傷害」。特朗普更稱他有一些有關德桑蒂斯的「不會太討好」的東西可以公諸於世，明顯是對德桑蒂斯的個人威脅。

雖然德桑蒂斯2018年當選佛羅里達州長全靠特朗普支持，但此刻德桑蒂斯已累積了足夠的全國人氣去嘗試挑戰特朗普。目前，有近六成美國民眾認為特朗普不應參選2024年總統選舉，德桑蒂斯可能是共和黨尋求2024年重奪白宮的更佳人選。

雖然年輕尚輕的德桑蒂斯還可以「等一等」到2028年再參選總統，避免與特朗普「相撞」，但他有可能受到黨內「鼓勵」而難免與特朗普一較高下。如果是這樣的話，展望2024年，特朗普與其一手提拔的德桑蒂斯的較量，將會是極具娛樂性的美國政治重頭戲碼。