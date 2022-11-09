美國中期選舉｜票站調查五大看點：負面看拜登、較信共和黨抗通脹

據美媒與美國數據調查公司Edison Research進行的最新票站調查結果顯示，美國選民對國家現狀不滿，對總統拜登（Joe Biden）更基本持負面態度。隨着中期選舉票站陸續關閉點票，選舉結果將在香港時間今日（9日）早上至中午陸續公布。

然而部分票站結果，可能要至本港時間晚上甚至翌日才會塵埃落定。在等待選舉結果的同時，相關的票站調查或讓我們更快掌握選民們對是次選舉的心態。



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上述票站調查的初步結果顯示，逾七成人表示，他們對國家的現狀不太滿意，其中約三分一更表明他們不僅不滿意，還對現狀感到憤怒。

在本屆的選舉中，拜登在選民中的支持率約為 45%，與四年前特朗普（Donald Trump）於2018年中期選民中45%的支持率相同。而在這次選舉中，選民強烈反對拜登的可能性更是強烈支持他的兩倍多。還有近半選民認為拜登的政策是在傷害國家，只有36%人認為其政策是有幫助。

許多選民並不認為他們的投票是對總統的一次公投，近半人表示拜登不是他們投票的因素，只有約18%人表示投票是為表達對拜登的支持，另有三分一人表示投票是為表達對其的不滿。

拜登在選民中的支持率約為 45%，與四年前特朗普45%的支持率相同。(AP)

關於最新票站調查的其他主要看點還有以下幾項：

一、關鍵州份賓夕法尼亞州的選民對拜登或特朗普都「不感興趣」

四成賓夕法尼亞州選民認同拜登的工作表現，但選民對特朗普的評價也不高，只有四成人有好感，但有六成人持負面看法。

與此同時，逾半賓夕法尼亞州選民表示拜登並非他們投票的因素。而對那些認為總統影響投票因素的人來說，逾一成人表示支持他，而三分一則反對他。另外，逾半選民表示特朗普亦非他們投票的因素，其餘的人來說，近五分一人支持特朗普，而約四分一人反對他。

二、選民在通脹、犯罪問題上更信任共和黨，但在墮胎問題更傾向於民主黨

近半選民表示他們在通脹和犯罪問題上更信任共和黨人，逾四成人表示他們信任民主黨人。而在墮胎問題上，約一半的選民表示他們信任民主黨候選人，而逾四成選民則表示他們信任共和黨候選人。

三、大多數選民至少對所屬的州選舉公平表示了信心

在今次的中期選舉中，約八成選民表示，他們至少對他們所在州的選舉正在公平和準確地進行有一定的信心，近半數人更表示非常有信心，只有約兩成人表示他們不是很有信心或完全沒有信心。

不過，美國選民也深切關注國家的民主狀況。不足三成人表示，他們認為當今美國的民主至少在某種程度上是安全的，約七成人甚至認為該國的民主受到某種程度或非常嚴重的威脅。

對於拜登在2020年合法贏得總統職位方面，六成選民認同該次選舉的結果合法，而約三分一的選民則否認了那次選舉的結果。

通脹和墮胎是這屆選舉中選民最關心的議題。(AP)

四、選民對特朗普的看法甚至比拜登更消極

雖然今年中期選舉的選民對總統拜登持負面看法，但他們對前總統特朗普的看法更加負面。

只有約37%的選民表達了對特朗普的好感，約六成人對他持負面看法。約16%選民表示，他們今年的眾議院投票旨在表達對特朗普的支持，只有不到三成的選民表示這是為了表達反對意見，其餘的則表示特朗普不是一個因素。

選民對共和黨的看法較他們對特朗普的看法稍微積極一些，約43%的選民對共和黨持正面看法，而逾半人對該黨持負面看法，約 54%的人更表示共和黨過於極端。

五、通脹是最關心議題，其次是墮胎

約三分一人認為通脹是他們投票中最重要的議題，約27%人則認為是墮胎。其他選民關注的議題還有犯罪、槍支和移民政策等。

選民對經濟的看法在很大程度上是悲觀的，只有約四分一的選民對當前的經濟狀況持積極態度，約四分三人對此持負面看法，當中更有四成選民認為經濟非常糟糕。這相較2018年的中期選舉更加悲觀，當時68%的選民表示經濟狀況極佳或良好，而2020年總統大選則有49%的選民持這樣的看法。

在是次選舉中，約46%的選民表示，家庭財務狀況在過去兩年有所惡化，而只有約五分一選民表示情況有所改善。

在今年的選舉中，逾四分三的選民表示，過去一年通脹給他們與家人帶來困難，約20%的選民表示這是個嚴重的困難，約六成人表示，尤其是汽油價格最近一直很嚴峻。

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