澤連斯基鬆口風稱可談判　美媒：華府憂烏克蘭國際失援實行規勸

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月8日稱，他對與俄羅斯舉行談判持開放態度，但只限「真誠的」談判。他就此提出5大條件。



澤連斯基11月8日為《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第27次會議（COP27）發表視像講話。他在發表講話前表示：「任何認真看待氣候議程的人，也應認真看待立即停止俄羅斯侵略、恢復我們的領土完整、以及迫使俄羅斯進行真誠和平談判的需要。」

他說烏克蘭多次提出此類會談，但「我們總是收到俄羅斯瘋狂的回應，以及受到新的恐怖襲擊、炮擊或勒索。」

他提出，「恢復領土完整、尊重《聯合國憲章》、賠償戰爭造成的一切損失、懲罰每一個戰犯、保證這種事不再發生」，這些都是完全合乎情理的條件。

英媒11月8日引述《華盛頓郵報》11月5日稱，美國希望烏克蘭發出訊號，表示願意與俄羅斯談判，擔心若烏克蘭顯得過於固執，就會讓烏方損失在國際社會獲得支持的理由。

加上俄羅斯自2月24日起入侵烏克蘭，戰事至今已持續8個多月，烏克蘭已消耗大量資金和人力物力。至於向烏克蘭提供援助的歐美等國，該等國家內部也就是否繼續援烏出現分歧。因此基輔此時表示願意談判，符合國際期望。