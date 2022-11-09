面臨烏軍進攻　紹伊古下令俄軍撤出赫爾松第聶伯河西岸

俄軍在烏克蘭南部赫爾松（Kherson）附近面臨烏軍襲擊之際，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）11月9日下令其部隊撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸。



根據英媒，俄對烏特別軍事行動戰區集團軍司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）在電視稱，不再可能為赫爾松市提供補給。

報道指，這一宣布標誌着俄羅斯其中一次最重大的撤退行動，也可能是俄烏戰爭的轉捩點。

根據俄羅斯衛星通訊社，蘇羅維金向紹伊古做報告時表示，特別行動去的情況基本得到保證，目前所有自願留在赫爾松州的11.5萬多人已離開軍事行動區。

蘇羅維金提議在第聶伯河東岸建立防禦線，紹伊古同意這一建議並稱：「開始運送軍隊吧」。

援烏抗俄 英國男子戰死沙場

英國天空新聞10月11日引述英國男子林加德（Simon Lingard）的家人稱，林加德（Simon Lingard）7日在俄烏戰爭中喪生，烏軍提出把其遺體帶回英國。

報道指，相信他是第3名在烏克蘭死亡的英國公民。英國前軍人加特利（Jordan Gatley）3月離開英國陸軍並於6月逝世，另一人是4月逝世的英軍特種部隊前成員錫布利（Scott Sibley）。