俄烏戰爭｜傳美國暗中勸談　烏克蘭離「被迫和解」尚遠

根據《華盛頓郵報》11月5日的報道，美國總統拜登（Joe Biden）當局正私下勸告烏克蘭放棄拒絕與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判的立場，以保證其盟友在選民擔憂長期戰爭之際的支持。翌日，《華爾街日報》亦引消息稱白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）數月來一直與普京的高層顧問秘密溝通，也在最近的基輔之行中呼籲烏方公開展露解決衝突之意。兩個媒體的（匿名）官方消息來源皆強調，華府並沒有在強迫烏克蘭重回談判桌。



對於「不迫談」的強調，一方面是反映了現實，另一方面也展示出西方國家對戰爭無了期延續下去的擔憂。

戰爭形勢的轉變

隨着冬季來臨，戰場上的形勢似乎已回復僵持，甚至往對俄方有利的方向發展。自俄軍9月大失東北哈爾科夫（Kharkiv）土地之後，烏軍針對盧甘斯克（Lugansk）的前線推進已陷入膠着。南部赫爾松市（Kherson）由俄方指派的政府已雖要求居民越河撤至第聶伯河（Dnieper）東岸，但未知俄軍此舉是真撤退還是誘敵之為。而即使烏克蘭能重奪赫爾松市，也很難在短期內越河繼續推進。

自克里米亞大橋10月初被炸後，俄軍每周初都以導彈和無人機集中攻擊烏克蘭能源基建，如今有四成被毀，全國多處連番斷電斷水，基輔市政府更呼籲居民要做好在最壞情況的撤離城市準備。

雖然德國已即時向烏克蘭輸出空防系統，美國也將加快其六套「國家先進地對空導彈系統」（NASAMS）的輸送步伐（挪威正將輸出另外兩套），而且德國已落地IRIS-T防空系統據報至今百發百中（德國將另輸出三套），但防空系統數量不足、輸送緩慢且有百密一疏之險，同時西方國家也未肯向烏克蘭提供能反擊彈道導彈的系統，今年冬季烏克蘭依然要面對斷電斷水斷熱力的重大危機。

11月6日，停電之下的基輔街頭。（AP）

而在對歐能源戰上，即使最近歐洲天然氣價因為天氣出奇地和暖而一度跌至負值，但根據《經濟學人》的事態推演，俄羅斯依然有多種升級能源戰的選項，而歐洲能源禁運及制裁難以大減俄國財政收入。如果能源戰繼續升級，歐洲將付出天文數字的能源開支，來年（不是本年）冬天更有可能要面對天然氣儲存量歸零的危機。

儘早了結戰事之意

因此，就算歐洲政客放開歐洲多國逐漸顯現的反戰民情（例如最近在意大利羅馬的示威）不顧，儘早了結戰事已成為了大家都不能避免的論題。

在受俄烏戰爭直接影響較少的美國，共和黨有明確的抗拒援烏派系，民主黨進步派也有求和為上的傾向。11月8日中期選舉之後，民主黨很大機會失去國會兩院控制權，可以預見拜登當局日後的援烏方案將不會像這近9個月來般順利。因此，沙利文等人才會希望俄烏之間能有一條能避免長期作戰的出路。

美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）10月中曾表示如果共和黨重奪眾議院控制權，將不會對烏克蘭開出「空白支票」。（Getty Images）

即刻和談 ＝ 政治自殺？

對烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）而言，此刻和談幾乎是政治自殺。

普京9月底推動烏克蘭四區公投入俄、正式吞併四州，而且不斷發出暗示使用核武可能的威脅，又集中攻擊烏克蘭民生基建。直到其最近的瓦爾代（Valdai）年度演說，普京依然堅稱「烏克蘭的國家地位、主權和領土完整」的「唯一真正的嚴謹保證者」只有俄羅斯，完全無視烏克蘭的獨立國家主權地位。在普京寸步不讓，甚至不斷升級之下，澤連斯基並沒有停下來談判的政治空間。

然而，由於烏克蘭一旦失去西方支援可能最終要面對被整體吞併的命運，只有西方集體施壓，烏克蘭當局可算是不得不談的——這也是普京眼中「只要美國一聲令下，俄烏戰爭即可完結」的背後邏輯。

11月5日，羅馬街頭的示威者要求停止對烏克蘭輸送武器。（AP）

但換個角度來說，這一種由西方促談停戰的願景，其實跟沙利文公開發言之中指最快的停戰方法是「俄羅斯停止攻擊、停止佔領烏克蘭」一樣不切實際。

要求俄羅斯馬上停戰退出烏克蘭，無異於普京的政治自殺。在目前戰場形勢不如理想、俄方已動員全國作戰之際，空手而回並不是一個實際的選項，特別是在普京周邊還有一大群掌握實權、對烏立場可能比普京更強硬的民族主義者之際。

但要求西方馬上停止援助烏克蘭，也是整個西方陣營的政治自殺。在道義上，這將合理化以武力改變國界的禁忌。在國際政治上，這將是整個西方陣營的敗退，美國將失去霸權地位，而連門前事也擺平不了的歐盟也將失去世界另一權力中心的位置，「歐洲主權」之說無從談起。

因此，無論是普京，還是西方各國，即使有意求和，也必須以優勢地位進入和談，因而得出自己一方的「和而勝」局面。

圖為俄羅斯總統普京2022年10月27日出席瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Club）並發表講話。（AP）

求勝大於求和

何謂「和而勝」？早前普京在黑海艦隊受襲之後，一度中止其透過土耳其和聯合國間接與烏克蘭連成的「黑海糧食出口協議」。然而，土、聯、烏三方都不理會普京，繼續批准烏克蘭糧船通行。由於普京不可能主動襲擊糧船以阻協議實際運行，其「中止協議」變成了空談，最終在烏克蘭一紙安全保證之後，普京就不得不重返協議。

這是一種「和」，可算是烏方在這個協議中的小勝。一方的「和而勝」是另一方的「和而敗」。

要達成一種「和而勝」的局面，像上述糧食出協議一般，至少要先有一方退至不得不和的位置。但在目前的俄烏局勢中，西方與烏克蘭，以及俄羅斯都不在這個位置之上。

因此，西方多國縱有儘早了結烏克蘭戰事的不同動機和考慮，根本沒有政治空間去真的迫使烏克蘭就地和談。自開戰以來，不同媒體都有西方國家施壓烏克蘭求和的消息與猜測。這種施壓無疑是存在的，但其目的最多是希望烏克蘭能降低一點勝利的目標（例如接受克里米亞主權地位待定之類），而非真的要求烏克蘭馬上放下武器談判。

在烏克蘭戰意仍盛之際，除非西方或俄方迫不得而，否則和談的機會微乎其微。