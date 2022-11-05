機械人TeslaBot模型中國亮相！特斯拉進博會展出「科技套裝」

第五屆中國國際進口博覽會周五（4日）在上海開幕，11月5日，作為持續登場五年的參展企業，今（2022）年進博會上，特斯拉機械人TeslaBot模型成為明星，引來不少觀眾駐足拍照。特斯拉官方指出，這是特斯拉人形機械人TeslaBot首次在中國亮相。



此外，特斯拉也首次在中國展出S3XY全系車型，以及公開最新AI智能成果以及可持續能源架構。



Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）9月30日曾在特斯拉AI日上展示了外界引頸期盼的人形機械人Teslabot Optimus，馬斯克曾稱，機械人業務將比汽車更有價值。

特斯拉人形機械人TeslaBot模型，去年8月首度曝光旗下最新機械人計畫「 Tesla Bot 」。據此前報道，Tesla Bot高172公分、56公斤左右重的機械人，有能舉起約68公斤重物的能力。預計2023年投入量產。

TeslaBot在短時間內就已經可以完成行走、上樓梯、下蹲、拿取物體等動作，既能承受約半噸的重物，也可以完成輕薄物體抓取、操作機械裝置等高精度動作。

《澎湃新聞》報道，特斯拉官方介紹，TeslaBot Optimus從概念走向現實僅用時6個月，這與特斯拉巧妙的將自己在智能汽車方面的研究成果和設計原理「嫁接」入TeslaBot的研有關，即「用造車的智慧研發AI機械人」。

美國電動車生產商Tesla創辦人Elon Musk在人工智能日發布人形機械人Optimus。（發布會影片截圖）

報道指，TeslaBot捕捉外部環境的電腦視覺、最為核心的「大腦」、傳送指令的神經網路技術，甚至包括對安全的保護策略、後期「學習」的能力都與特斯拉汽車晶片、FSD演算法、建構邏輯等密切相關。

在展出車型方面，ModelSPlaid、ModelXPlaid、Model3、ModelY全家族整齊亮相進博會，特斯拉方面介紹，全新改款的ModelSPlaid和ModelXPlaid是首次在中國亮相。

在能源產品方面，特斯拉展示電池儲能系統Powerwall和太陽能電池板等家用儲能系統，以及汽車充電解決方案。特斯拉官方指出，近年來特斯拉家庭充電樁使用者迅猛增加，僅2021年，年均安裝增長率就超過70%，2022年9月，安裝量更是再創歷史新高，同比增長85%，環比增長62%。

據了解，特斯拉上海工廠年產能已經超過75萬輛，是特斯拉目前產能最高的超級工廠，同時也是特斯拉全球重要的出口中心。今年1到9月，特斯拉上海工廠累計交付量達到48.31萬輛，與去年全年48.41萬輛的交付量幾乎持平。

Tesla超級工廠通常是「就地取材」。圖為Tesla在上海的工廠。（Getty）

特斯拉表示，特斯拉上海超級工廠的壓力鑄造機是當前世界紀錄保持者，重6000噸的壓鑄機可實現ModelY後底板一體化快速壓鑄成型，將70多個零件減少到1個零件。

針對連續五年出席世博會，特斯拉回應稱，作為新能源產業的龍頭企業，將與進博會上眾多的世界性創新企業一起，「為中國現代化建設提供更新、更多、更好的發展思路和助力。」

據了解，第五屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參展，284間世界500強和行業龍頭參加企業商業展。，中共總書記、國家主席習近平以視像方式發表題為《共創開放繁榮的美好未來》的致辭。