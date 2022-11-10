日本韓國自由行注意｜韓國確診8週以來最多　日本疫情或超上一波

日韓疫情都有持續升溫的情況。以韓國為例，韓中央防疫對策本部11月10日稱，截至當天零時，國內一天新增5.5萬個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，累計逾2,603萬個。



單日新增個案較前一日減少7,107個，較一週前（3日）增加8,478個，較兩週前（10月27日）增加逾2萬個。以10日的數據為準，這是自9月15日（逾7.1萬個）以來近8週的最高水平。

部門10日公布該國新增死亡個案52個，較前一天減少7個，累計死亡個案逾2.9萬個，平均致死率為0.11%。現有重症個案323個，較前一天減少13個。

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日本方面也面對疫情走升，9日單日新增個案8.7萬個。

日本厚生勞動大臣加藤勝信9日稱，目前預期2週後的疫情可能超越第7波疫情的高峰。

在11月9日厚生勞動省的防疫專家會議中與會者稱，第八波疫情可能比第七波在8月到達高峰時更多，當時每日新增個案逾26萬。

厚生勞動大臣加藤勝信稱，現在新增確診個案字趨勢若跟上一波蔓延的速度一樣，且繼續蔓延的話，「預想2週後有可能超過上一波的高峰」。

截至8日止7天的確診個案，較上一週增40%。

在最近數週，北海道疫情明顯引起外界注意，每10萬人中有850個確診個案。日本國立感染症研究所所長、日本政府應對新冠肺炎疫情專家組副組長脅田隆字稱，較北地區與較南地區疫情狀況不同，因當地難以實施適當的通風措施以減少病毒傳播。