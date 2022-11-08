日本自由行注意︱日本東部病例急增　專家：第8波疫情逼近

日媒11月7日稱，日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，東部地區的確診個案數量加速上升。報道引述東邦大學醫學教授舘田一博指，愈來愈多迹象顯示，第八波疫情正逼近。



日本放送協會（NHK）11月7日稱，與前一週的數字相比，全日本47個都道府縣截至11月7日為止的一週內，每週平均新增確診個案數量是前一週的1.42倍。

報道指，全國確診個案數量的增加速度正加快，尤其是東部地區。

舘田一博表示，一些地區的新增確診個案數量是前一週的超過1.5倍，這些地區主要位於日本東部。

《共同社》10月下旬稱，日本第7波疫情趨緩後，陸續開放邊境封鎖限制，但近日每日確診人數卻有增加的趨勢，其中北海道、東北、北陸以及近畿等地區的增長最明顯，加上疫苗的接種率止步不前，引發醫療專家擔憂。

報道指出，冬季本來就是新冠與流感的高峰期，天氣寒冷不開窗，導致室內空氣不流通，加上跨年假期人流活動增加，都會提高感染風險。以2020年與2021年的跨年為例，就出現了疫情擴大的情形，然而2022年又迎來國內外旅遊大解禁，當局取消入境限制並啟動全國旅遊支援，人潮勢必會比往年更盛。

該報道引述京都大學教授西浦博當時稱，日本第8波疫情已經開始，恐會在10月底開始全面蔓延，但擁有免疫的人會逐漸減少，未來感染機將持續增加，嚴重程度非常可能超過第7波疫情。