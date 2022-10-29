外國遊客逼爆日本景點　商戶嘆最慷慨的偏沒來：沒中國人不行

日本終於又熱鬧起來，但徹底恢復還需要時間。日本京都，清水寺前的商業街，一眼望去，黑壓壓都是人頭。正是雨天，每走兩步，傘和傘就撞在一起。短短一段路程，被擠得幾乎寸步難行。



在關西從事旅遊服務的中國女孩有晴，已經快忘了上次看到這種場面是什麼時候了。停車場也被堵得水泄不通。「我們都沒敢往景區裏面走，在周邊找到空位就趕緊停了。進去一看果然沒位置，不光是私家車，旅遊大巴也很多。」

10月11日，日本解除了實行兩年多的入境限制，徹底打開國門。沉寂兩年半的街頭，終於重新熱鬧起來，到處人滿為患。再加上日圓持續貶值，海外客人的「爆買」也讓商家激動不已。不過，日本人最惦記的還是慷慨的中國遊客，紛紛感嘆「沒中國人不行呢」。

東京、京都、大阪等人氣景點再現外國遊客潮 卻偏偏沒店家最期待的內地旅客（點擊放大瀏覽）：

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景點擠滿遊客 環球影城本地人都不去了

有晴的旅行公司2019年10月成立。除了在大阪開一間叫「池島屋」的民宿，她也接包車、導遊的生意。時運不濟，剛做起來就遇上了疫情。萬般無奈下，她把民宿長租了出去，轉而以接待在日華人為主，勉力維持運營。這半年，隨着日本入境遊逐步開放，她的民宿收了回來。10月宣布全面打開國門後，找她諮詢的消息已經多到來不及回，她還專門僱了3名客服。

最近，民宿居然達到了50%的滿房率，自疫情以來還是頭一回。在京都、大阪，熟悉的人潮和喧囂回來了。「尤其是環球影城，現在基本沒有本地人去了，因為外國遊客太多。」再過一段時間就是楓葉季，嵐山、光明寺、琉璃光院等地將開滿紅葉。有晴已經收到了不少11月的訂單。事實上，日本的各大熱門景點，這幾天都擠滿了密密麻麻的海外遊客。

東京淺草，大家逛小店、穿和服拍照。東京澀谷街頭，人們與忠犬八公雕像合影。日立海濱公園，開滿掃帚草的粉色花海也成了火爆的打卡地。機場更是恢復了久違的忙碌，入境的機票訂單一週內增加了30%。

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10月11日開放首日，包括韓國首爾、泰國曼谷在內的許多亞洲機場，赴日遊客都在櫃枱前排起長隊。往返新加坡與日本的全日空空姐表示，疫情期間旅客一直很少，有時候機組人員比乘客還多，讓她覺得飛行時間非常漫長。「但今天的航班是爆滿的，相當充實呢！」關西國際機場的入境大廳，商家為了表示歡迎，有的穿上忍者服，有的扮成吉祥物，給遊客送上小禮品，快樂的心情溢於言表。

遊客瘋狂消費但「沒中國人不行」

對商家來説，海外遊客的到來無異於久旱逢甘霖。而對遊客來説，現在也正是來日本薅羊毛的好時機。這段時間，日圓不斷大跌，10月14日甚至跌破了1美元兑148日圓，刷新了自1990年8月以來的32年最低值。在超划算匯率的加持下，沒有外國人能錢包鼓鼓地離開日本。

一位來自印尼的小哥，專注於買零食，為此特意帶了一個空行李箱去超市掃購。最後收穫滿滿，結賬時箱子差點塞不下，在店員的幫助下才勉強合上。幾個越南女孩買到了iPhone，興奮地對比着：在越南買要30萬日圓，但日本只要21萬日圓。這還是漲價幾波後的結果。是的，由於日圓持續貶值，蘋果公司已經在日本市場提價好幾輪了。折扣店也非常火爆，老闆開心地表示，這幾天外國顧客增加了250%。

看得出日本人是真的很希望遊客消費，ANN新聞在街頭採訪的時候，動不動就拉着人家問買了什麼。不過，收穫的答案有時也不盡如人意。在秋葉原街頭，記者姐姐找到一位拎着大袋子的遊客，期待地問道：花了多少錢呢？對方答道：「32000日圓。」記者的表情有些尷尬，嘴上説着「哇」，心理活動大概是「就這？」，但很快恢復了不失禮貌的微笑：「挺貴的呢。」

要知道，宣布開放後，日本首相岸田文雄可是提出了「每年超過5萬億日圓」的入境遊客消費目標。而現在這個情況，還是離他們的心理預期差了很多。日本媒體把經濟不能恢復的原因歸結於中國人沒來，遺憾地表示，沒有中國人的身影，街頭並沒有出現昔日的「爆買」景象。賣家電的老闆也説，因為中國遊客還來不了，他們的營業額只有全盛時期的兩、三成。

員工短缺不會英文 恢復還需要時間

闊別近三年，有遊客發現，在日本已經無法用英文愉快地與當地人溝通了。一位博主最近剛從日本旅遊歸來，在網上和大家分享了自己的經歷。他在當地住的幾家連鎖酒店，櫃枱服務人員都不太能使用英文對話。連寄存行李這類基礎工作，對方都無法準確回應。大城市東京也不例外。所以，儘管自己的日語水平一般，他最終還是隻能選擇説日語。

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這樣的情況並非個例，其他網友也證實：「連銀座的MUJI HOTEL都沒有任何人能用英文溝通。」但這些酒店哪還有空招英文基礎好的員工，招到足夠的人手都是難題。疫情期間，很多公司被迫縮減營運，流失了大量員工。截至8月，全日本72.8%的旅館都出現了人員短缺，比去年同期的數據高出45%。

富士山景區一家旅店的老闆，最近不得不忍痛拒絕了一筆100人以上的旅行團生意，因為實在接待不過來。就算現招人也來不及了。栃木鬼怒川温泉的旅館已經放寬了招聘條件，接受兼職和實習生，但作用微乎其微。其它行業也在經歷類似的困境。自由行開放後，與大批遊客湧入形成鮮明對比的是，成田機場的260家商店和餐館中，約一半都處於關閉狀態。

病來如山倒，病去如抽絲。日本專家預測，至少要到2025年，旅遊業才能恢復疫情前的水平。雖然阻礙重重，但絕大多數日本人都非常歡迎遊客重新歸來。畢竟那才是大家熟悉的生活。