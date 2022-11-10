烏克蘭︱奧斯卡影帝辛潘「小金人」留烏　鼓勵澤連斯基

美國奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）11月8日到訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。辛潘將他的奧斯卡獎座交予澤連斯基，請他在烏克蘭戰勝俄羅斯後，親自將它帶到美國歸還。



澤連斯基11月9日在Instagram稱，連同辛潘8日訪烏行程，在俄烏戰爭期持續期間，他已是第三次到烏。

澤連斯基發布影片，展示他與辛潘會晤的情況。

影片顯示，辛潘從袋中拿出奧斯卡獎座，交予澤連斯基。澤連斯基向辛潘頒發國家功績勳章。

西班牙《馬卡報》（Marca）9日報道，辛潘稱，將「小金人」交給他，並說它只是一個「象徵式的蠢玩意」。他自稱為戰爭覺得很難過，但知道「小金人」在烏克蘭、知道一部份的自己身在此地，感覺會好過一點，並能在戰爭持續之際保持堅強。

他對澤連斯基說：「當您贏了這場仗，將它帶到馬里布（位於美國加州，辛潘寓所所在地）。」

辛潘稱「小金人」是「象徵式的蠢玩意」可能會被人視為對評審機構與獎座不尊重。他曾說出很多演員對獎座的看法，如他們認為自己不如業內一些偉大演員那麼偉大，他們就不會認為「小金人」有多貴重。

奧斯卡頒獎禮由1929年首次舉辦起，由美國電影藝術及科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）負責擔任評選。外界暫時未知，學院對辛潘這樣形容獎座有什麼看法。學院暫未對此回應。

辛潘與澤連斯基：圖為2022年11月8日，美國影帝辛潘（左）到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基會面。辛潘將他的奧斯卡獎座借給澤連斯基，澤連斯基向他頒發烏克蘭的勳章。（AP）

兩人除了會面，亦一起走在基輔的街上，在一塊附有辛潘簽名、鑲在「勇氣巷」路面上的牌匾前合照留念。

辛潘與澤連斯基：圖為2022年11月8日，美國影帝辛潘（左）到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基（右）會面。辛潘將他的奧斯卡獎座借給澤連斯基。（AP）

澤連斯基在Instagram代表烏克蘭人民向辛潘致謝，感謝他一直支持烏克蘭。

辛潘帶來他的奧斯卡獎座，象徵對我們國家能戰勝（俄羅斯）的信心。他將它留在烏克蘭直至終戰。感謝（辛潘）如此真誠的支持，以及在全球宣傳烏克蘭問題所作出的重大貢獻！ 澤連斯基

潘與澤連斯基：圖為2022年11月8日，美國影帝辛潘（左）到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基（右）會面。他們一起遊覽基輔。（AP）

辛潘多次公開表示支持烏克蘭抗俄。俄羅斯9月5日宣布禁止25名美國公民入境，從辛潘「榜上有名」可見，莫斯科對他不滿。

他今次將手上其中一個獎座交予澤連斯基。他曾憑2003年電影《懸河殺機》（Mystic River）及2008年的《夏菲米克的時代》（Milk）獲頒兩個「小金人」。

《馬卡報》稱，辛潘除了演員的身份，也視自己為記者，曾為獲得素材以身犯險。他對俄烏戰爭的關注，也緣於其熱中於新聞及社會運動。俄羅斯2月24日起侵烏，開戰時他正身在基輔，正在拍攝有關戰事的紀錄片。