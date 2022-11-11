俄軍棄守赫爾松　烏克蘭：24小時收復12村鎮

烏克蘭11月10日表示，俄羅斯部隊宣布從烏克蘭南部的戰略重地赫爾松（Kherson）撤軍後，烏軍已收復12個村鎮。這是開戰以來莫斯科最重大撤退行動之一，但基輔警告俄軍恐讓赫爾松淪為「死亡之城」。



根據法媒，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）表示，在Petropavlivka至Novoraisk地區的前線附近戰鬥後，烏軍過去一天已收復6個村鎮。

扎盧日內在Telegram表示，在Pervomaiske至赫爾松那一個方向也收復6個城鎮，並說這段期間烏軍一共從俄軍手中收復逾200平方公里土地。他說：「我們繼續依照計劃推進攻勢。」

他說，烏軍自從10月1日以來已在赫爾松的俄佔領區推進約36公里，解放逾40個村鎮，並稱烏軍已摧毀俄軍在當地的後勤補給系統，讓敵人除了敗逃「別無其他選擇」。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）9日稱，俄羅斯想要讓赫爾松淪為「死亡之城」，從公寓到下水道無處不布雷，甚至計劃要從河的另一岸、左岸對城巿進行炮擊，讓城市化為廢墟。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）11月9日下令其部隊撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9日稱，「初步跡象顯示他們的確正在撤離」，但由於當地有2至3萬俄軍，撤離行動需要數天甚至可能數週時間。