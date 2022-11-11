美國中期選舉｜民主黨表現勝於預期　拜登稱是美好的一天

美國總統拜登（Joe Biden）承認，選民明確表達了他們對通貨膨脹和罪案頻頻的擔憂，這是共和黨人在競選時重點關注的兩個課題。但拜登說，投票結果也顯示，選民認可民主黨關於墮胎和民主的政見。



美國民主黨在中期選舉的表現勝於預期，總統拜登稱這對民主來說是美好的一天，但他也表明準備與共和黨同僚合作。

根據預測，共和黨有望奪回眾議院控制權，但是沒有如期望的大勝局面。根據路透社的預測，到截稿時共和黨得210席，距離半數218席還差八席。民主黨得192席。

圖為11月10日，拜登與賀錦麗前在華盛頓出席一個活動，為中期選舉謝票。（AP）

參議院爭奪激烈，暫時難分勝負，可能要到12月才能分曉。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，共和黨暫得49席，民主黨48席。最後三席的情況是，民主黨在亞利桑那州領先，共和黨在內華達州領先；佐治亞州因無一候選人的票數過半，須在12月6日進行決選。

參議院共有100席，如果兩黨各得50席，副總統賀錦麗（Kamala Harris）手中一票可打破平局，讓民主黨再次控制參議院。

對於民主黨沒有如預期般慘敗，拜登11月9日在白宮召開的記者會上說：「這對民主來說是美好的一天，對美國來說也是美好的一天。媒體和專家選前預測，會出現巨大的紅色浪潮，但這情況沒有發生。」

拜登承認，選民明確表達了他們對通貨膨脹和罪案頻頻的擔憂，這是共和黨人在競選時重點關注的兩個課題。但拜登說，投票結果也顯示，選民認可民主黨關於墮胎和民主的政見：「選民清楚地表達了他們的擔憂。他們發出了明確的信號，希望維護民主並保護選擇權。」

針對美國最高法院今年6月推翻了墮胎權，拜登承諾：「我將否決任何要在全國禁止墮胎的企圖，但我已準備好在許多其他問題上與共和黨人協調。」

據白宮9日晚的聲明，拜登與眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）進行了交談。當天早些時候，麥卡錫正式告訴眾議院共和黨人，他將尋求出任議長。

共和黨即使只以微弱優勢控制眾議院，也有能力阻攔拜登的議程。拜登在記者會上呼籲結束無休止的政治戰爭：「我準備與共和黨同僚合作。美國的未來充滿希望，不應被困在無休止的政治戰爭中。」

圖為11月10日，美國亞利桑那州一個票站。工作人員正在處理選票中。（AP）

民主黨這次擋下了共和黨的紅色浪潮，使拜登的中期選舉成績單比前兩位民主黨總統奧巴馬和克林頓來得亮眼，這兩位前總統在他們的第一個中期選舉都受到重創。

對於拜登是否會乘勝追擊，在2024年尋求連任，拜登說，他有意再次參選，但會在明年初才做最終決定。

民主黨策略師認為，雖然票站調查顯示三分之一的選民，包括43%的民主黨人不希望拜登連任，但優於預期的中期選舉成績鼓舞了拜登，預計他很可能再次競選。

拜登也讚揚年輕人在這次選舉積極投票，稱這次投票的年輕人創歷史新高。另據佛羅里達大學美國選舉項目的初步分析，這次投票率達到48.5%，只略低於2018年的50%，是1914年來第二高。

對有意參加2024年總統選舉的特朗普來說，這次中期選舉的成績則令人失望。他星期三在社交媒體平臺針對他支持的候選人的表現說：「從某些方面看，昨天的選舉有些令人失望，但就我個人而言，這是一場大勝——219勝、16負。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

