美國中期選舉｜選前1個月逝世　民主黨2眾議員身故後高票連任

撰文：洪怡霖
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美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）眾議員德盧卡（Tony DeLuca）因淋巴癌辭世後，初步計票結果顯示，他在11月8日舉行的中期選舉中以壓倒性差距連任成功。然而德盧卡並非唯一一個身故後當選的議員。

根據法媒，在目前在已開出的98%選票中，德盧卡得票率高達86%。這一議席未來將舉行特別選舉，以填補德魯卡留下的州眾議員遺缺。

民主黨籍的德盧卡是代表匹茲堡（Pittsburgh）郊區的賓州議會眾議員，他在中期選舉中與來自綠黨的挑戰者利文斯頓（Zarah Livingston）競逐這一議席。

德盧卡10月9日逝世，享年85歲。由於州法規定選票付印後不可更換候選人，而選票付印工作9月底已展開，政府當時已來不及在選票上更改候選人姓名。

根據新聞網站Local Memphis報道，田納西州（Tennessee）眾議員庫珀（Barbara Cooper）10月25日意外死亡，享年93歲，但她11月8日在田納西州第86選區以73%比27%勝出。

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