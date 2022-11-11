美國中期選舉｜選前1個月逝世　民主黨2眾議員身故後高票連任

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）眾議員德盧卡（Tony DeLuca）因淋巴癌辭世後，初步計票結果顯示，他在11月8日舉行的中期選舉中以壓倒性差距連任成功。然而德盧卡並非唯一一個身故後當選的議員。



根據法媒，在目前在已開出的98%選票中，德盧卡得票率高達86%。這一議席未來將舉行特別選舉，以填補德魯卡留下的州眾議員遺缺。

民主黨籍的德盧卡是代表匹茲堡（Pittsburgh）郊區的賓州議會眾議員，他在中期選舉中與來自綠黨的挑戰者利文斯頓（Zarah Livingston）競逐這一議席。

While we're incredibly saddened by the loss of Representative Tony DeLuca, we are proud to see the voters to continue to show their confidence in him and his commitment to Democratic values by re-electing him posthumously. A special election will follow soon. pic.twitter.com/CfLnSCuvK9 — PA House Dems (@PAHDCC) November 9, 2022

德盧卡10月9日逝世，享年85歲。由於州法規定選票付印後不可更換候選人，而選票付印工作9月底已展開，政府當時已來不及在選票上更改候選人姓名。

根據新聞網站Local Memphis報道，田納西州（Tennessee）眾議員庫珀（Barbara Cooper）10月25日意外死亡，享年93歲，但她11月8日在田納西州第86選區以73%比27%勝出。