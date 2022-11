美國中期選舉｜再吹特朗普末日　「唯一挑戰者」德桑蒂斯是誰？

「再做兩年!」德桑蒂斯(Ron DeSantis)的支持者在台下高呼。剛剛再次贏得四年佛羅里達州(Florida)州長任期的「前」特朗普信徒,對如此喊出「妙語」的支持者報以感謝與微笑。為何是「兩年」而不是「四年」?因為德桑蒂斯如今正是緊隨特朗普(Donald Trump)之後的共和黨2024年總統候選人大熱人選。



另一邊廂,同樣在11月8日的中期選舉投票日夜晚,同樣在佛羅里達的特朗普,正在其海湖莊園(Mar-a-Lago)觀看點票結果。他的心情大概與德桑蒂斯很不一樣。

與以近20個百分點差距大敗民主黨對手的德桑蒂斯不同,特朗普親手揀選的主要候選人只有寥寥幾個成功跑出,從馬里蘭(Maryland)到威斯康星(Wisconsin)的州長選舉,從賓多法尼亞(Pennsylvania)到佐治亞(Georgia)的國會參議院選舉,「特朗普名單」若非明確敗選,就是與民主黨對手不相上下。

特朗普己成過去?

同一時間,特朗普心中期待的「紅色海嘯」未見蹤影,不少共和黨政界人物都暗中將矛頭指向特朗普,認為拜登民望低落、通脹處於40年未見高位之際,共和黨理該大勝,卻被緊抱2020年選舉舞弊陰謀論的特朗普所累。

人們也留意到全靠特朗普支持上位的政治素人、俄亥俄州國會參議院選舉勝選者凡斯(J.D. Vance),在其勝選講話中,將所有親友支持者都感激了一遍,卻偏偏「遺忘」了特朗普。

投票日當晚,特朗普在佛羅里達的海湖莊園等待點票結果。(AP)

傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)旗下的右翼媒體《紐約郵報》(New York Post)選舉翌日更以德桑蒂斯的勝選姿態為頭版大圖,並玩弄德桑蒂斯「DeSantis」之名以「DeFuture」為題,意指德桑蒂斯才是共和黨的未來。誰是「過去」?答案不言而喻。

於是,「特朗普是最大的失敗者」、「特朗普末日將至」之類的評論再次充斥各大英語媒體。

雖然中期選舉後特朗普聲勢下挫是無可避免的結論,但「特朗普末日」幾乎與「狼來了」的故事一樣,從2016年其競選期間爆出摸女性下體錄音,到2021年1月6日的國會暴亂震撼,再到聯邦調查局(FBI)突搜海湖莊園、提走政府機密文件,政治評論人一次又一次預言過特朗普末日的來臨。可是,每一次,當新聞事件平淡下來之後,特朗普依然緊握着共和黨選民支持,依然能在共和黨內呼風喚雨。

因此,我們對於最新一波的「特朗普末日」預言,大概心中還需要有一點保留——就算特朗普喪失一般選民支持,其在共和黨選民的號召力依然健在,而這也是共和黨要面對的最大問題。

唯一的接班人?

但這一點保留,與德桑蒂斯是共和黨的未來其實並沒有矛盾。相較於「特朗普名單」以至共和黨整體的選舉表現不如預期,德桑蒂斯這次為共和黨帶來的是這次中期選舉之中唯一的超預期「壓倒性大勝」。其與民主黨對手的差距接近20個百分點,遠超特朗普2020年在佛羅里達領先拜登的3.3個百分點,而且德桑蒂斯更成為了廿年來首個在邁阿密(Miami)所屬的民主黨傳統票倉擊敗民主黨的共和黨州長人物。此刻,作為美國兩黨政治搖擺州代表的佛羅里達已全面變紅,人們心理上當然歸功德桑蒂斯。

在本年以來的各項共和黨2024年總統候選人民調中,德桑蒂斯也是唯一有力挑戰特朗普的人物。例如根據莫寧諮詢(Morning Consult)10月底的民調,德桑蒂斯以24%支持度排名第二;雖然他大大落後特朗普的49%,卻遠遠拋離其他只得單位數字支持的共和黨要員。

而且,在共和黨總統初選的首兩個州份,德桑蒂斯本年來都有民意進帳。從去年11月到本年7月,在初選首州艾奧瓦(Iowa),德桑蒂斯與特朗普的民意差距就從21個百分點收窄到17個百分點;在初選第二州新罕布什爾(New Hampshire),德桑蒂斯的民意支持更已經領先特朗普(39% vs 37%)。

初選結果往往是候選人營造聲勢的主要助力,特朗普2016年就是靠新罕布什爾州的勝利而彈出,由「客串參選」變成了「認真競逐」。(在佛羅里達,德桑蒂斯亦領先特朗普。)

更值得留意的是,德桑蒂斯現年只44歲,就算2024年不與特朗普爭奪,他也幾乎坐穩了2028年共和黨接班人的位置。

德桑蒂斯如何靠特朗普上位?

論出身,德桑蒂斯與特朗普其實有同亦有不同。兩人同樣是美國名校畢業,特朗普是賓夕凡尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),德桑蒂斯是耶魯歷史兼哈佛法學院。

不過,與地產富商、社會名流、電視節目主持出身的特朗普不同,德桑蒂斯有着極為典型的共和黨政客背景。法學院畢業後,德桑蒂斯加入美國海軍,並到伊拉克服役。2008年回國後加入佛羅里達州的聯邦司法部辦公室擔任律師。2012年競選國會眾議院,翌年投入華府全國政治,曾加入眾議院外交事務、司法、監督改革等委員會。他也是共和黨眾議院中最保守、最右派的「自由黨團」(Freedom Caucus)的創團成員。

「自由黨團」是傳統共和黨政客的眼中釘,但在特朗普異軍突起之後,卻成為了特朗普天然的國會盟友。這就使德桑蒂斯與特朗普結下了不解之緣。2017年,德桑蒂斯成為了眾議院中最用力反對針對特朗普的「通俄門調查」的議員之一,被特朗普稱讚他「絕對是個戰士」。

德桑蒂斯的支持者依然高舉「特朗普'24」的字樣。未來這種立場可能會成為歷史陳蹟。(AP)

由於2018年佛州時候共和黨州長任期將盡,德桑蒂斯就在特朗普的背書下返回家鄉競逐州長一職。當時,名氣不大的德桑蒂斯唯一讓人們熟知的,正正是他對於特朗普的「絕對忠誠」。為表忠誠,他做得比任何人都要露骨:在一段助他打響名堂的宣傳片中,他竟然拿着「特朗普,讓美國再次偉大」(Trump Make America Great Again)的標語教導牙牙學語的兒女跟讀——可說是未懂叫父母,先要懂特朗普。

最終,德桑蒂斯憑着特朗普的背書先擊敗黨內對手,並在正式選舉中經重新點票之後以0.4個百分點的差距擊敗了民主黨人,當選州長。

「特朗普2.0」

當選州長之後,德桑蒂斯卻放下了民粹政客的表演,戴上了認真、務實管治者的面具。德桑蒂斯上任後增加了教師薪金(教師往往親近左翼),推動了佛羅里達的濕地保育,又間接支持醫用大麻,一時之間成為了全國民望最高的州長之一。

在新冠疫情來襲之際,德桑蒂斯則走上一條右翼民粹與務實主義之間的路線。他拒絕實施全州性的口罩令,卻讓地方政府各自推行口罩令補足。在跟隨全國大勢「封城」一個月之後,德桑蒂斯大概有意一賭疫情難阻,提前打起了「回復正常」牌,主張復市、復工、復學。

當時的佛羅里達雖然經歷過疫情大漲,但當各個民主黨嚴格抗疫的州份都逃避不了同樣厄運之後,人們回望當然覺得德桑蒂斯似乎甚有「先見之明」。一篇2022年刊登在彭博新聞的觀點文章指出,如果按人口年齡分布作調整,佛羅里達的新冠死亡比例低於全國平均水平,只稍高於加州。到了疫苗面世,人們逐漸對抗疫感到厭倦之後,佛羅里達也得以擺脫其他民主黨州份遲遲不讓學生回校上課的政治爭議;而德桑蒂斯其後亦通過禁止地方政府推行疫苗令等政策,進一步擦亮自己的保守派招牌。

高舉「自由」又未至於讓佛羅里達抗疫太過落後他州,在特朗普下台後,很快就使德桑蒂斯變成了特朗普接班人的大熱人物。人們普遍認為他是一個既能民粹也能管治的聰明政客,是只會民粹的特朗普的升級版。

在這次選舉之中,對於特朗普的2020年選舉舞弊陰謀論,德桑蒂斯明智地保持了距離,一邊採取不予置評的立場,另一邊卻繼續為高舉陰謀論的共和黨候選人助選。這種取態最能團結所有共和黨人,又較能減少非共和黨選民的反感。

變成了下任共和黨總統大熱之一之後,德桑蒂斯知道自己政治魅力遠不及特朗普,就改以州長身分給予他的權力用「表演大於實際」的政治行動搶奪特朗普派選民的支持。在文化戰爭的議題中,他就曾立法禁止學校教授被稱為「批判性種族理論」的種族議題,並禁止學校教授性取向、性別認同相關的話題(即「不說gay法」);又禁止州退休基金以「環境、社會和管治」(ESG)的考慮作投資等。

民調顯示有44%佛羅里達共和黨初選選民支持德桑蒂斯參選2024年總統選舉,高於特朗普的42%。(AP)

在迪士尼公司就「不說gay法」發表反對意見之後,德桑蒂斯更把握機會取消了該州迪士尼樂園自1967年以來一直享有的「特別地區」地位,引發全國媒體連日報道。

本年夏天,他也插手共和黨選民關注的移民議題,派人越境到德州搜索移民(佛州並不在美墨邊境上,非法入境者較少),再包機將他們毫無預警地送到民主黨自由派權貴的麻省避暑勝地。此等政治表演為德桑蒂斯贏得無數保守派選民的關注和掌聲。

在最高法院廢除墮胎權憲法保障之前,德桑蒂斯也趕上了各州共和黨政客立法挑戰憲法的風潮,簽署了當時尚是明顯違憲的懷孕15周墮胎禁令。但此令遠不及其他共和黨州政府6周禁令般極端,使德桑蒂斯一方面對保守派選民交了功課,另一方面也使避免了此議題成為佛州選戰核心。

由此可見,如果德桑蒂斯最後真的能成為共和黨的領頭人,特朗普式的民粹主義和文化戰爭並不會減少,不過卻會增添一點務實的節制、多一些對推行對政策的關心。

特朗普自己當然也看到德桑蒂斯的潛在挑戰。在中期選舉投票日前,特朗普已開始為德桑蒂斯「改花名」,更出言威脅指後者如若參選,他將揭出其不為人知的黑幕。不過,這次中期選舉之後,隨着特朗普派系的失敗,要求德桑蒂斯「取而代之」的聲音將會以更公開的方式陸續湧現。至於,德桑蒂斯敢否挺身而出對抗特朗普,還是選擇明哲保身、伺機待變,則尚待觀察。不過作為隔岸觀火的我們,當然希望能看到新、舊「特朗普」的角力戲碼。

